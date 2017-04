Gabriel hofft auf Aufbruch in Europa mit Macron

AMMAN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hofft auf einen Aufbruch in Europa nach einem Sieg des linksliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl. Er gehe davon aus, dass Macron bei der Stichwahl gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen gute Chancen habe, sagte der SPD-Politiker am Montag in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Das ist wichtig für Frankreich, aber das ist auch wichtig für Europa." Macron habe den Mut, die Ideen und die Kraft, sein Land "aus der Lethargie zu führen" und die Spaltung Europas zu überwinden, sagte Gabriel. Das Programm von Le Pen würde hingegen in Frankreich und Europa "Hunderttausende, wenn nicht Millionen Arbeitsplätze" kosten./mfi/DP/stb