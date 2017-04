Gabriel ist sich sicher: Macron wird französischer Präsident

AMMAN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat das Abschneiden des linksliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron im ersten Wahlgang in Frankreich begrüßt. "Ich bin sicher, er wird der neue französische Präsident", sagte Gabriel am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Er war der einzige proeuropäische Kandidat, der sich nicht versteckt hat hinter Vorurteilen gegenüber Europa."

In den ersten Prognosen lag Macron vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die beiden haben damit die besten Chancen, in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen. Gabriel sagte Macron für diesen Fall Unterstützung im weiteren Wahlkampf zu. Er sei ein toller Präsidentschaftskandidat, aber auch "ein ungeheuer sympathischer Mensch und ein guter Freund".