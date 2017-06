Gabriel sieht in Katar-Krise Stunde der Diplomatie gekommen

Von Christian Grimm

BERLIN/WOLFENBÜTTEL (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die arabische Welt in der Katar-Krise zur De-Eskalation aufgerufen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt die Stunde der Diplomatie ist, dass miteinander gesprochen werden muss", sagte Gabriel nach einem Gespräch mit seinem katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed al-Thani in Wolfenbüttel.

Im Nahen und Mittleren Osten gebe es schon "viel zu viele Konflikte", ergänzte Gabriel. Die Lehre aus der Geschichte Europas sei, miteinander in Kontakt zu bleiben und nicht in Kriege hineinzutrudeln. Absolut nicht gebraucht werde eine Steigerung der Spannungen, so der SPD-Politiker.

Saudi-Arabien und seine arabischen Verbündeten bezichtigen Katar der Finanzierung des islamistischen Terrorismus und versuchen, den Wüstenstaat zu isolieren. Riad hat den Landweg in das Emirat versperrt und verweigert den Überflug von Flugzeugen des Nachbarn.

Katars Außenminister al-Thani dankte Deutschland bei seinem Besuch für den "mutigen Beistand". Er beklagte die "Sammelbestrafung" durch die Nachbarstaaten, die gegen internationales Recht verstoße. "Das sind Maßnahmen, die nicht einmal gegen feindliche Staaten getroffen werden", betonte der Chefdiplomat des Emirs.

Der Golfstaat gilt wegen seiner Öl- und Gasreserven als das reichste Land der Erde und hält Anteile an deutschen Großkonzernen wie Volkswagen und der Deutschen Bank.

