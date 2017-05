Gabriel verteidigt Treffen mit Regierungskritikern in Israel

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sein umstrittenes Treffen mit Regierungskritikern in Israel verteidigt. "Unter Demokraten muss es möglich sein, sich auch mit regierungskritischen Organisationen zu treffen", sagte Gabriel im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Das Zusammenkommen mit zwei Gruppen, die dem israelischen Militär schwere Vorwürfe machen, hatte zur Absage des Treffens Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt.

Netanjahu hatte Gabriel bedrängt, auf die Begegnung mit den beiden regierungskritischen Gruppen zu verzichten. "Unter Demokraten stellt man sich keine Ultimaten", erklärte der SPD-Politiker. Die Politik der Regierung Netanjahu sei aber auch in Israel "hoch umstritten". "Da ist es für mich selbstverständlich, auch die Kritiker zu hören."

Mit Blick auf die anstehende Israel-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab sich Gabriel gelassen. Steinmeier sei "in einer ganz anderen Rolle als ich". Er zweifle nicht daran, "dass der Bundespräsident die richtigen Worte finden wird, um die Situation zu beruhigen". Steinmeier reist am Samstag für mehrere Tage nach Israel und in die Palästinensergebiete.

