Gabriel warnt vor militärischer Eskalation wegen Iran

Luxemburg (Reuters) - Außenminister Sigmar Gabriel warnt vor einer militärischen Eskalation des Streits über das Iran-Atomabkommen.

"Wir haben als Europäer insgesamt große Sorgen, dass die Entscheidung des US-Präsidenten dazu führen kann, dass wir zurück in eine militärische Konfrontation mit dem Iran kommen", sagte Gabriel bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. Er sei sehr besorgt. Nun wolle er mit den anderen Außenministern darüber reden, wie man das Programm am Leben erhalten könne.

Trotz internationaler Warnungen haben die USA eine härtere Gangart gegenüber dem Iran eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump hatte es am Freitag verweigert, der islamischen Republik die Einhaltung des Atom-Abkommens von 2015 zu bestätigen.