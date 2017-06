Gabriel warnt vor möglichem Krieg in der Golf-Region - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht die Gefahr einer massiven Eskalation des Konflikts zwischen Katar und anderen Golfstaaten. "Es besteht die Gefahr, dass aus dieser Auseinandersetzung ein Krieg werden könnte", sagte Gabriel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Härte des Umgangs zwischen Brudernationen und Nachbarstaaten sei "dramatisch".

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein und Ägypten hatten Anfang der Woche die diplomatischen Beziehungen zu Doha abgebrochen und eine umfassende Blockade Katars zu Land, Luft und See ausgerufen. Saudi-Arabien will den Nachbarn in eine Front gegen den Erzfeind Iran zwingen - offiziell wirft Riad dem Emirat die Finanzierung terroristischer Organisationen vor.

Gabriel äußerte sich derweil positiv zur "klugen und besonnenen Haltung" von US-Außenminister Rex Tillerson. Tillerson hat Saudi Arabien und dessen Verbündete aufgefordert, die Blockade zu lösen.

Der deutsche Außenminister hatte in dieser Woche persönliche Gespräche mit seinen Kollegen aus Saudi-Arabien, Katar und der Türkei geführt und auch mit den Außenministern Irans und Kuwaits telefoniert. "Nach meinen Gesprächen in dieser Woche weiß ich, wie ernst die Lage ist, aber ich glaube, dass es auch gute Chancen gibt, voranzukommen", sagte Gabriel.

DJG/mpt -0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 11, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 00 AM EDT 06-11-17