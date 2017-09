Gabriel will härtere Sanktionen gegen Nordkorea

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel will Nordkorea mit weiteren Sanktionen in die Knie zwingen. Kurz vor dem EU-Außenministertreffen in Estland schlug der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin vor, weitere Personen und Unternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen. Vor allem müssten die europäischen Häfen für Schiffe aus Nordkorea geschlossen werden. Dies müsse auch für Schiffe gelten, die unter anderer Flagge unterwegs seien.

Weiters sprach sich Gabriel dafür aus, dass in der EU keine "Gastarbeiter aus Korea" mehr beschäftigt werden. Denn alle Einnahmen, die der Staat bekomme, flössen in Teilen auch in Atomwaffenprogramme. Die EU müsse sich hier ebenso klar wie China und Russland positionieren.

Die bereits gegen Pjöngjang verhängten Sanktionen hätten schon ihre Wirkung gezeigt, meinte Gabriel. Nun gelte es, deren Durchsetzung zu verstärken.

September 05, 2017 08:07 ET (12:07 GMT)

