Gabriel will schnellen Umbau der Eurozone

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel hat für einen zügigen Umbau der Eurozone plädiert. Beim Besuch seines französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian forderte Gabriel am Montag in Berlin eine Reform der Eurozone und nannte als Stichpunkte die Auflage eines Eurogruppen-Budgets sowie eine stärker koordinierte Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Gleichzeitig drückte Gabriel aufs Gaspedal. Langfristig werde es sicherlich notwendig sein, über die bestehenden europäischen Verträge hinauszugehen, sagte der SPD-Politiker und bewegte sich damit auf Linie von Kanzlerin Angela Merkel . Die CDU-Vorsitzende hatte kürzlich beim Antrittsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Änderungen der Verträge von Lissabon ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Gabriel machte gleichzeitig aber klar, dass solche Vertragsänderungen zweitaufwendig seien und man nicht so lange warten dürfe. Man müsse deshalb schon jetzt möglichst viele Projekte beginnen, bei denen keine Vertragsänderungen notwendig seien. Als Beispiel nannte der Außenminister die Stärkung des Wachstumspaktes von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Im Beisein von Le Drian betonte Gabriel die deutsch-französische Achse. "Europa ist in einem schwierigen Zustand", konstatierte der Vizekanzler, ohne Frankreich und Deutschland werde Europa nicht vorankommen können. Beide Länder hätten den Willen, Initiativen für mehr Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln.

May 22, 2017 10:08 ET (14:08 GMT)

