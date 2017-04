Ganze Kaffeebohnen in Deutschland immer beliebter

HAMBURG (dpa-AFX) - Immer mehr Verbraucher kaufen ganze Kaffeebohnen und mahlen sie zu Hause. Im vergangenen Jahr ist der Verkauf von ganzen Bohnen in Deutschland um 7,7 Prozent gestiegen, wie der Deutsche Kaffeeverband am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Rund jeder Vierte greife zur ungemahlenen Variante, sagte Verbandschef Holger Preibisch. Die beliebteste Zubereitungsart blieb jedoch der klassische gemahlene Filterkaffee mit einem Marktanteil von 62 Prozent - ein leichter Rückgang zum Vorjahr um zwei Prozent. Der jährliche Pro-Kopf-Konsum betrug im vergangenen Jahr unverändert 162 Liter. Dabei trinken die Verbraucher in Deutschland immer häufiger Kaffee unterwegs. Der Außer-Haus-Konsum legte 2016 um 5,2 Prozent zu./km/DP/jha