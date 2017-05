Gas Natural schüttet Dividende aus

Das Erdgasunternehmen Gas Natural Inc. (ISIN: US3672041049, NYSE: EGAS) wird eine Quartalsdividende von 0,075 US-Dollar je Aktie ausschütten.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Gas Natural 0,30 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 12,65 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,37 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2017 (Record date: 16. Juni 2017).

Gas Natural ist eine Holding mit Firmensitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt seit Jahresanfang mit 0,8 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung liegt bei 133,07 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

