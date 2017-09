Gauland löst mit Schlussstrich-Rede Empörung aus

Berlin (Reuters) - Die Forderung des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland nach einem Schlussstrich unter die Nazi-Zeit hat parteiübergreifend Empörung ausgelöst.

"Gauland fordert 'Stolz' auf 'Leistungen' in Hitlers Vernichtungskrieg", twitterte der SPD-Wahlkampfmanager Hubertus Heil am Freitag: "Jeder anständige Mensch erkennt, wie braun die AfD tatsächlich ist." Ähnlich reagierten Politiker der Linkspartei und der Grünen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Mühlhausen in Thüringen will sich die umstrittene Rede beim traditionellen "Kyffhäuser-Treffen" der völkisch-konservativen Bewegung in der AfD anschauen. In Deutschland ist die Leugnung des Holocaust und die Verherrlichung der Nazi-Diktatur strafbar.

Gauland hatte am 2. September erklärt, kein anderes Volk habe "so deutlich mit einer falschen Vergangenheit aufgeräumt wie das deutsche". Mit Blick auf die NS-Zeit von 1933 bis 1945 fügte Gauland hinzu: "Man muss uns diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr. Deshalb haben wir auch das Recht, uns nicht nur unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen."

Gauland forderte auch eine Neubewertung der Taten deutscher Soldaten in beiden Weltkriegen. Wenn Franzosen und Briten stolz auf ihren Kaiser oder den Kriegspremier Winston Churchill seien, "haben wir das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen". Die AfD verbreitet die Aufzeichnung der Rede selber auf ihrem Youtube-Kanal.

GEGEN GAULAND WIRD BEREITS IM FALL ÖZOGUZ ERMITTELT

"Ich werde mir das angucken", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Ulf Walther. Die Ermittler seien bislang auf die Rede nicht aufmerksam geworden. Der Sprecher wies darauf hin, dass es für die Staatsanwaltschaft unmöglich sei, jede der Vielzahl von Wahlkampfveranstaltungen aller Partei einzeln zu überprüfen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt bereits wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen Gauland wegen dessen Äußerungen über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz.

"Die Deutschen Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS haben nicht für ihr Vaterland, sondern für das Weitermorden in Auschwitz gekämpft", erklärte der Grünen-Abgeordnete Volker Beck. Gauland betreibe eine Verklärung von Massenmord, Folter, Vergewaltigungen und Bombenhagel. Der Wahlkampfmanager der Linkspartei, Matthias Höhn, erklärte per Twitter: "Bitte jetzt nicht 1 Woche Gauland-Schlagzeilen nach schon 1 Woche Weidel." dies helfe niemanden außer den Rechten. Gaulands Co-Spitzenkandidatin Alice Weidel war wegen einer Email mit fremdenfeindlichen Inhalten in die Schlagzeilen geraten, die nach einem Medienbericht von ihr stammen soll. Weidel bestreitet das und spricht von einer Kampagne.