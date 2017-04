Gegen Steuerbetrug: NRW bekommt Unterstützung aus Panama

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Steuerbetrug soll Nordrhein-Westfalen Unterstützung aus Panama bekommen. Dessen Generalstaatsanwaltschaft habe bei einem Treffen europäischer Justizbehörden eine umfassende Kooperation angeboten, teilte das NRW-Finanzministerium am Samstag nach einem Treffen 17 europäischer Justizbehörden mit. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet.

Die Gesprächsbereitschaft Panamas zeige, dass sich der hartnäckige Einsatz auf internationalem Parkett für gerechte Steuern und gegen dubiose Tricks lohne, stellte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Samstag fest. "Wir appellieren an Staaten wie Panama, die bei Durchsuchungen an den Besitz von Daten verdächtiger Offshore-Firmen gekommen sind, ihre Erkenntnisse mit uns zu teilen", sagte Walter-Borjans nach dem Treffen zu Beginn der Woche.

Nordrhein-Westfalen hatte Ende 2013 von einem Informanten Datensätze mit Bezug zu Panama gekauft. Bis Ende 2016 hatte das Land nach eigenen Angaben gegen fast alle der rund 500 identifizierten Firmen Ermittlungsverfahren eingeleitet und den weit überwiegenden Teil abgeschlossen. Insgesamt wurden demnach bisher über 50 Millionen Euro an Steuern, Bußgeldern und finanziellen Auflagen eingenommen. Die Zahl der Verdächtigen sei aber weitaus höher./sil/DP/he