Geheime Börsenstars: Bei welchen Nebenwerten sich der Einstieg noch lohnt

Micro Caps, oder auch Nebenwerten, haftet oftmals ein Zockerimage an. Dies kommt nicht von ungefähr, sind doch hohe Kursausschläge bei diesen Titeln eher die Regel als die Ausnahme. Der meist spekulative Charakter von Micro Caps setzt aber nicht zwangsläufig eine Harakiri-Strategie voraus. Ganz im Gegenteil: In dem riesigen Universum an Unternehmen sind auch viele Qualitätstitel zu finden, denen es einzig an Aufmerksamkeit fehlt. "Sogenannte Kleinstwerte zwischen zehn und 150 Millionen Euro Marktkapitalisierung stellen mehr als die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen in Europa", erklärt Micro-Cap-Spezialist Peter Conzatti vom Vermögensverwalter Lupus alpha und führt weiter aus: "Wegen ihrer geringen Größe tauchen sie allerdings auf dem Radarschirm vieler Asset Manager nicht auf."

Auch Analysten berücksichtigen jene Unternehmen kaum, sodass die Berichterstattung der Finanzprofis nur sehr spärlich ausfällt. Die dadurch entstehenden Ineffizienzen können Anleger in überdurchschnittliche Gewinne umwandeln, wenn sie bereit sind, höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen.

Doch selbst wenn die Volatilität von Einzeltiteln hoch sein mag, die Korrelation zum Gesamtmarkt ist meist gering. Dies liegt vor allem an der Vielzahl von unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen, die sich im Nebenwerte-Universum finden lassen. Hinzu kommt, dass die Kursentwicklung der Kleinstwerte mehr vom eigenen Newsflow abhängt als von den großen Bewegungen am Gesamtmarkt.

