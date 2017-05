"Wir werden das erste Unternehmen sein, das mit Profit Elektroautos verkauft, die Menschen sich leisten können." Diese ambitionierte Ansage kommt nicht etwa von Tesla -Chef Elon Musk , sondern von einem Kollegen, der bei der Konkurrenz arbeitet. Mark Reuss, beim US-Traditionskonzern General Motors für die Produktentwicklung zuständig, hat das durchaus ehrgeizige Ziel von GM zum Wochenstart öffentlich gemacht.

Ernsthafte Konkurrenz für Teslas Model 3

Mit diesen Plänen steht GM nicht alleine da. Auch der Konzern von Elon Musk hat sich "bezahlbare Elektroautos für den Massenmarkt" auf die Fahnen geschrieben. Doch während Autofans und Anleger gespannt auf den für den Sommer anvisierten Produktionsstart des Model 3 warten, mit dem Tesla im Massensegment Fuß fassen will, ist GM schon einen Schritt weiter. Der US-Konzern hat mit dem Chevrolet Bolt bereits einen Stromer am Start, der preislich unter den derzeit verfügbaren Tesla-Modellen liegt. Doch die Pläne von GM gehen noch deutlich weiter. Aktuell arbeiten GM-Ingenieure an einer Lösung für das Gewicht der Autobatterien. Je schwerer die Akkus, desto mehr Energie ist nötig, um es zu bewegen. Auch die Effizienz der Akkus wolle man deutlich verbessern: "Das ist das Mantra bei der Produktionsentwicklung", so Reuss weiter.

Breite Produktpalette in Planung

Um sein Ziel zu erreichen, als erster Autobauer mit Elektroautos Geld zu verdienen, setzt GM auf Vielfalt und zahlreiche Varianten von Elektromobilen. Allein auf dem chinesischen Markt will General Motors bis zum Jahr 2020 mit zehn verschiedenen Modellen an den Start gehen. Geht es um Modellvielfalt, hat Tesla das Nachsehen. Denn außer dem Model 3, das wohl frühestens 2018 einen großen Einfluss auf den Massenmarkt haben dürfte, hat das Unternehmen von Elon Musk noch das Model S und das Model X am Start. Beide sind mit Preisen ab 67.000 beziehungsweise 99.0000 Euro aber eher im Luxussegment anzusiedeln. Das Model 3 soll ab 32.000 Euro zu haben sein.



