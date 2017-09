Geldgeber starten wieder Kontrollen zu griechischen Reformen

ATHEN (dpa-AFX) - Nach dem Ende der Sommerferien wollen die internationalen Gläubiger wieder mit Kontrollen zu Griechenlands Reformfortschritten beginnen. Zum Auftakt wird sich der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos am kommenden Dienstag (5. September) mit EU-Währungskommissar Pierre Moscovici in Brüssel treffen. Dies teilte das griechische Finanzministerium am Freitag mit.

Mitte September werden die ersten Kontrolleure der EU, des Rettungsschirms ESM, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds in Athen erwartet. Im Mittelpunkt dieser dritten Kontrolle für das aktuelle griechische Rettungsprogramm stehen in erster Linie Reformen im Bereich Streikrecht, berichtete die griechische Finanzpresse. Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August 2018 aus. Athen hofft bis dahin, das nötige Vertrauen an den Finanzmärkten wieder zu gewinnen, um sich eigenständig Geld zu leihen./tt/DP/edh