General Electric ernennt Sparten-Chefin zum Finanzvorstand

Bangalore (Reuters) - Der US-Mischkonzern General Electric hat seine neue Finanzchefin im eigenen Haus gefunden.

Die Leiterin der Sparte GE Transportation, Jamie Miller, solle den Posten zum 1. November übernehmen, teilte der Siemens-Konkurrent am Freitag mit. Sie ersetze in dem Amt Jeffrey Bornstein, der GE Ende 2017 nach 28 Dienstjahren verlasse. Die Sparte GE Transportation stellt Schienenfahrzeuge, Triebwagen und Bahninfrastruktursysteme her.

Der frühere langjährige GE-Chef Jeff Immelt hatte sich Anfang Oktober auch vom Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden zurückgezogen. Diese Funktion übernahm zusätzlich der neue Konzernchef John Flannery, der Immelt bereits zum 1. August auf dem Chefsessel abgelöst hatte.