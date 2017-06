Gericht erlaubt Reederei Rickmers Insolvenz in Eigenverwaltung

Hamburg (Reuters) - Die schwer angeschlagene Hamburger Reederei Rickmers soll in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung saniert werden.

Das Amtsgericht Hamburg habe den Antrag des Unternehmens vorläufig genehmigt, sagte ein Sprecher am Freitag. Zum Sachwalter sei der Hamburger Rechtsanwalt Jens-Sören Schröder bestimmt worden. Er soll nun feststellen, ob ein solches Verfahren bei Rickmers aussichtsreich ist. Schröder war bereits bei zahlreichen Insolvenzen im Einsatz, unter anderem bei der Baumarktkette Max Bahr. Als Sachwalter soll er dafür sorgen, dass bei der Sanierung die Interessen der Gläubiger gewahrt bleiben. Als erste hatte darüber die "WirtschaftsWoche" berichtet.

Rickmers hatte am Vortag Insolvenz angemeldet, weil der Hauptkreditgeber, die HSH Nordbank, die Zustimmung zum Sanierungskonzept verweigert und den Geldhahn zugedreht hatte. Der Vorstand will das Unternehmen nun in Eigenverwaltung sanieren und den Geschäfts- und Schiffsbetrieb mit dem vom Gericht zu bestellenden Aufpasser an der Seite aufrechterhalten.