Gericht setzt im NSU-Prozess weiteren Angeklagten fest

München (Reuters) - Im NSU-Prozess ist überraschend ein weiterer der insgesamt fünf Angeklagten vorläufig festgesetzt worden.

Das Oberlandesgericht München ordnete in der Verhandlung am Dienstag an, den als mutmaßlichen Unterstützer der rechtsextremen NSU angeklagten Andre E. in Gewahrsam zu nehmen. Der Senat wolle am Mittwoch über einen Antrag der Bundesanwaltschaft auf Untersuchungshaft entscheiden, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl.

Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor in ihrem Plädoyer für E. eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren gefordert. Das Gericht sah aufgrund dieser - für viele unerwartet hohen - Strafforderung nun eine Fluchtgefahr. Mit einem Urteil wird frühestens in einigen Wochen nach den Plädoyers der Nebenkläger und Verteidiger gerechnet.

Von den fünf Angeklagten sitzen bisher lediglich die mitmaßliche Haupttäterin Beate Zschäpe und der mutmaßliche NSU-Helfer Ralf Wohlleben in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer am Dienstag für Zschäpe eine lebenslange Freiheitsstrafe und für die vier übrigen Angeklagten Haftstrafen von drei bis zwölf Jahren.