Germania zieht Eilantrag gegen Air-Berlin-Hilfe zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Germania zieht ihren Eilantrag gegen die geplante Staatshilfe für die insolvente Air Berlin zurück. Grund ist, dass die EU-Kommission den 150-Millionen-Kredit des Bundes am Montag genehmigt hat, wie Germania am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche das Landgericht Berlin angerufen, um zu verhindern, dass der Kredit ohne Zustimmung aus Brüssel fließt.

Germania betonte, die Wettbewerbsbehörden müssten nun sicherstellen, dass das Bieterverfahren für Air Berlin transparent und frei von Diskriminierung laufe. Monopole müssten vermieden und eine höchstmögliche Chancengleichheit am Markt erhalten bleiben.

Noch bis Ende nächster Woche können Interessenten Kaufangebote für Air Berlin abgeben. Die Lufthansa will Teile der Fluggesellschaft übernehmen, was bei der Konkurrenz zu Kritik führt. Zu den weiteren Interessenten zählen Condor und Easyjet./bf/DP/zb