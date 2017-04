Der Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf unterm Strich 4,1 Milliarden Dollar zu, wie das Geldhaus am Donnerstag in New York berichtete. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Vorbörslich stieg die Aktie leicht.

Der gute Lauf vom Ende des vergangenen Jahres habe sich am Anfang 2017 fortgesetzt, erklärte Bankchef Michael Corbat. "Sowohl die Erträge im Geschäft mit institutionellen Kunden, als auch mit Privatkunden haben sich erhöht." Konzernweit stiegen die Ertäge - also die gesamten Einnahmen - um 3 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Besonders kräftig legte das wichtige Anleihengeschäft zu mit einem Plus von 19 Prozent.

Die Citigroup hat sich damit ähnlich gut geschlagen wie Marktführer JPMorgan Chase. Den großen Banken kommen die politischen Unsicherheiten und Umwälzungen zugute wie die Wahlen in Europa oder zuvor die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Denn die Spieler am Finanzmarkt müssen sich laufend neu positionieren. Die Banken verdienen am regen Handel über Gebühren. Zudem profitieren die Banken auf dem US-Heimatmarkt von steigenden Zinsen sowie dem guten Lauf der Wirtschaft, der zu einer vermehrten Kreditnachfrage führt./das/stb

