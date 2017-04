Gipfelgegner bereiten auf G20-Aktionskonferenz Proteste vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Mehrere hundert G20-Gegner haben auf einer Aktionskonferenz ihren Protest beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli vorbereitet. Bei dem Treffen am Samstag standen mehrere Workshops auf dem Programm, die sich etwa mit Blockaden des Gipfels, Aktionen im Hafen oder der geplanten großen Demonstration am 8. Juli mit bis zu 100 000 erwarteten Teilnehmern beschäftigten. In den Gruppen ging es um die Organisation von Protestcamps, die Vernetzung untereinander und um Jugend- und Schülerproteste.

Am 7. und 8. Juli treffen sich 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der EU in Hamburg. Die Aktionskonferenz soll am Sonntag fortgesetzt werden. Dann geht es vor allem um praktische Dinge: So werde bei einem Aktions- und Blockadetraining geübt, "wie sich Räumungen widersetzt werden kann und wie wir erfolgreich und elegant Polizeiketten durchfließen", kündigten die Veranstalter an. Aber auch Tipps und Tricks im Umgang mit Polizei und Justiz würden vermittelt.

Zu großer Empörung zum Auftakt der Konferenz führte das Ergebnis eines "Kooperationsgesprächs" zwischen Gipfelgegnern und Polizei vom Freitag. Dabei hatte sich herausgestellt, dass während des Gipfels die gesamte Innenstadt für Demonstranten gesperrt werden soll. Die G20-Gegner haben bereits angekündigt, dagegen notfalls rechtlich vorzugehen. Die Polizei betonte, es sei noch nichts entschieden.