GlobeNewswire/Communiqué de presse | MCH Group acquiert MC2, un prestataire de marketing événementiel leader aux Etats-Unis

MCH Group acquiert MC(2) , un prestataire de marketing événementiel leader aux Etats-Unis

MCH Group, une des entreprises leader dans le domaine du live-marketing sur le plan mondial, dont le siège social est à Bâle/Suisse, acquiert à 100 % le groupe d'entreprises MC(2) ("MC-squared"), une entreprise leader de prestations de services dont la notoriété est bien établie aux Etats-Unis sur le marché des foires et salons et de l'événementiel. Il s'agit là de loin de la plus importante acquisition dans l'histoire centenaire de MCH Group et d'une expansion stratégique considérable. "L'acquisition constitue un pas gigantesque dans la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise que nous poursuivons depuis 2005" déclare René Kamm, CEO de MCH Group. "Ce faisant, nous renforcerons notre présence et nos activités à l'international et développerons nos offres de prestations de services dans le domaine du live marketing."

En tant que l'un des leaders dans le secteur des foires et des événements d'entreprise ainsi que dans le domaine de la construction d'univers de marques permanents, MC(2) emploie plus de 350 collaborateurs sur 15 sites aux États-Unis (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Kingman, Las Vegas, Lehigh Valley, Los Angeles, New York, Orlando, San Francisco et St. Louis) et en Allemagne (Düsseldorf), et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 160 millions de CHF. MC(2) restera une entité indépendante au sein de la Divisions "Live Marketing Solutions" de MCH Group. La société conservera la structure d'organisation existante sous la Direction du CEO Gary Benson et de son équipe managériale, ainsi que ses succursales opérationnelles aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le domaine des "Live Marketing Solutions" de MCH Group comprend les prestations de services suivantes: stratégie et conception, marketing consulting, management événementiel, construction de stands et construction événementielle ainsi que solutions multimédia. En 2016, MCH Group a créé la filiale MCH Global, afin d'être en mesure de proposer à ses clients locaux et globaux des prestations de services groupées sous forme de "one-stop-shop". L'acquisition de MC(2) permet à MCH Group de franchir un nouveau pas dans la mise en oeuvre de sa stratégie. Ce faisant, la performance et la compétitivité de MCH Group et de MC(2) se trouveront renforcées à parts égales, dans la mesure où de nouveaux segments de marchés pourront être conquis et il sera possible d'optimiser les synergies réciproques.

"Nous sommes très heureux d'accueillir MC(2) au sein de MCH Group et de notre réseau des Live Marketing Solutions" déclare Jean-Marc Devaud, CEO de la Division "Live Marketing Solutions" de MCH Group. "Nous sommes impressionnés par la grand compétence et par le portefeuille de clients fidèles de MC(2) , éléments qui nous donnent accès à l'important marché américain aux côtés d'un partenaire reconnu et en pleine croissance". Jean-Marc Devaud affirme encore: "A présent, nous sommes en mesure de répondre aux demandes de l'ensemble de nos clients actifs au plan local et global sur tous les marchés importants: Europe, Etats-Unis, Asie et Moyen Orient, et ce dans tous les domaines du Live Marketing. Nous pourrons ainsi répondre aux besoins de nos clients locaux en faisant appel à nos sociétés autonomes et à ceux de nos clients globaux grâce au réseau mis en place par MCH Global.

Gary Benson, CEO de MC(2) souligne: "Nous sommes heureux et fiers que MC(2) devienne partie intégrante de MCH Group. Cette opération augmentera les bénéfices pour nos clients, partenaires et collaborateurs et nous voyons ici de grandes perspectives de développement. La remarquable compétence et la renommée de MCH Group et de ses réseaux uniques de Live Marketing Solutions nous permettront d'augmenter encore nos parts de marchés aux Etats-Unis. Ils nous permettront en outre de renforcer notre capacité à satisfaire notre clientèle globale sur des marchés importants et de pénétrer plus avant les segments de marchés internationaux. Nos clients auront ainsi un accès plus aisé aux marchés globaux, sous la houlette des équipes d'encadrement existantes.

MCH Group et "Live Marketing Solutions"

MCH Group, dont le siège est à Bâle / Suisse, est l'une des entreprises leader dans le domaine du live-marketing sur le plan mondial. Il dispose d'un vaste réseau de prestations de services sur la totalité du marché des foires et de l'événementiel. Il possède les sociétés de foires de Bâle, Lausanne et Zurich ainsi que de nombreuses sociétés dans le domaine des "Live Marketing Solutions". Il organise et héberge quelque 90 foires et salons, dont des manifestations phares telles que Baselworld et Art Basel à Bâle, Miami Beach et Hong-Kong. Ses sociétés de "Live Marketing Solutions" proposent des solutions marketing individuelles dans les domaines de la stratégie et de la conception, du consulting marketing, du management événementiel, de la construction de stands de foires et de la construction événementielle ainsi que des solutions multimédia. Elles opèrent à l'échelle mondiale. Elles sont présentes sur différents sites en Suisse et en Allemagne et possèdent des filiales à Shanghai, Dubaï et Astana.

www.mch-group.com

MC(2) MC(2) ("MC squared") est une entreprise de prestations de services leader active aux Etats-Unis sur le marché des foires et salons et de l'événementiel. Depuis 1999, elle s'est développée pour devenir l'un des leaders du marché pour les foires/salons et les événements d'entreprises ainsi que pour la construction d'univers de marques permanents. L'entreprise crée des programmes marketing intégrés et des événements dédiés aux rencontres et échanges entre personnes. Certaines marques parmi les plus renommées au monde comme Canon, Samsung, Caterpillar, General Electric, Toyota, Motoraola, Bloomberg, Volvo et 350 autres font appel à la compétence professionnelle et au partenariat de MC(2) . L'entreprise a son siège social à Chestnut Ridge, New York et emploie un nombre important d'experts en live marketing solutions sur 14 sites aux Etats-Unis ainsi qu'à Düsseldorf / Allemagne.

www.mc-2.com

