GlobeNewswire/GAM Holding AG lanciert neues Aktienrückkaufprogramm

GAM Holding AG / GAM Holding AG lanciert neues Aktienrückkaufprogramm . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

-- GAMs 2014-2017 Aktienrückkaufprogramm ist am 27. April 2017 abgelaufen

-- GAM startet neues Aktienrückkaufprogramm über maximal 16 Million Aktien und einen Zeitraum von bis zu drei Jahren

Die GAM Holding AG hat heute den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit dem Zweck der Kapitalherabsetzung am 28. April 2017 bekanntgegeben. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit bis zu 16 Millionen Aktien über eine Laufzeit von maximal drei Jahren zurückzukaufen. Das Aktienrückkaufprogramm endet am 30. April 2020. Dies entspricht maximal 10% der ausgegeben Titel abzüglich der 0.6 Millionen Aktien, die unter dem früheren Programm erworben wurden und deren Vernichtung an der Generalversammlung am 27. April 2017 beschlossen wurde.

Die Rückkäufe werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange getätigt, auf der GAM als einzige Käuferin auftreten wird. Der Verkauf von Aktien über die zweite Handelslinie wird der eidgenössischen Verrechnungssteuer unterliegen. Diese beträgt 35% der Differenz zwischen dem Rückkaufspreis der Aktien und deren Nennwert. Die spätere Kapitalherabsetzung unterliegt der Zustimmung durch die Aktionäre der Gesellschaft anlässlich künftiger Generalversammlungen.

Das bisherige Aktienrückkaufprogramm, das am 28. April 2014 gestartet wurde, lief am 27. April 2017 ab. Unter diesem Programm kaufte die GAM Holding AG insgesamt 5 752 200 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von CHF 17.00 pro Aktie zurück und verwendete dafür insgesamt CHF 97.8 Millionen.

Details zum neuen Aktienrückkaufprogramm 2017-2020 sind auf www.gam.com/aktienrueckkaufprogramm.

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet das Unternehmen aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt rund 1 000 Mitarbeitende in 12 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.