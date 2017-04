GlobeNewswire/GAM Holding AG: Wahlabsicht an der Generalversammlung von Silchester International Investors LLP

GAM Holding AG / GAM Holding AG: Wahlabsicht an der Generalversammlung von Silchester International Investors LLP . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Silchester International Investors LLP, welche gegenwärtig 19.02% der Stimmrechte an der GAM Holding AG kontrolliert, informierte heute die Gesellschaft, dass sie an der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2017 im Sinne der Empfehlungen des Verwaltungsrats der GAM Holding AG bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats abzustimmen beabsichtigt. Die anderen Traktanden wurden nicht kommentiert.

Weitere Dokumente und Informationen zur Generalversammlung, der Strategie der Gruppe und der Ergebnisse 2016 können auf der Webseite www.gam.com/agm2017 entnommen werden.

Kontakte für weitere Informationen: Media Relations: Investor Relations: Elena Logutenkova Patrick Zuppiger Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36 Besuchen Sie uns unter: www.gam.com Folgen Sie uns auf: Twitter https://twitter.com/gaminsights , LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gam?trk=company_logo und XING https://www.xing.com/companies/gam

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet das Unternehmen aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt rund 1 000 Mitarbeitende in 12 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.