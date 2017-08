GlobeNewswire/Novartis et Medicines for Malaria Venture lancent une étude clinique en Afrique pour KAF156, un candidat-médicament novateur contre le palud...

Depuis sa création en 1999, MMV et ses partenaires ont construit, le plus grand portefeuille d'antipaludiques jamais constitué de R&D et à ce jour ont développé et fait homologuer sept nouveaux médicaments qui sauvent déjà des vies. Le succès de MMV dans la recherche ainsi que dans l'accès et la gestion des produits est dû à son large réseau de partenaires répartis dans 55 pays et comprenant plus de 400 groupes pharmaceutiques, instituts universitaires et organismes oeuvrant dans les pays d'endémie palustre.

La vision de MMV est un monde dans lequel des médicaments novateurs soigneront et protégeront les populations exposées au paludisme, vulnérables et mal desservies, et permettront un jour d'éradiquer ce fléau.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mmv.org.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des << déclarations prospectives >> au sens de la Loi Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) des États-Unis de 1995. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'emploi de termes tels que << potentiel >>, << peut >>, << fera >>, << s'attend à >>, << prévoit >>, << anticipe >>, << a hâte que >>, << pense que >>, << dédié à >>, << expérimental >>, << en cours >>, << lancement >>, ou de termes semblables, ou par des discussions explicites ou implicites concernant de nouvelles autorisations de mise en marché, de nouvelles indications ou étiquetage pour les médicaments expérimentaux ou autorisés décrits dans le présent communiqué de presse, ou concernant des revenus futurs potentiels de ces médicaments. Il convient de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations. Ces déclarations de (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

nature prospective se fondent sur nos points de vue et attentes actuels concernant des événements futurs et sont associées à un niveau significatif de risques et d'incertitudes connus et inconnus. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient fausses, les résultats actuels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations de nature prospective. Rien ne permet d'affirmer que les médicaments expérimentaux ou autorisés décrits dans le présent communiqué de presse feront l'objet d'une demande ou d'une autorisation pour d'autres indications ou étiquetage sur un quelconque marché, ou à une date quelconque. Il n'existe pas non plus de garantie que ces médicaments seront commercialement rentables à l'avenir. En particulier, nos attentes concernant ces médicaments pourraient être affectées notamment par les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, y compris des résultats inattendus des essais cliniques ou des analyses complémentaires de données cliniques existantes ; par des interventions des autorités de réglementation ou des retards ou encore par les régulations gouvernementales en général ; par notre capacité d'obtenir et de préserver une protection en matière de propriété intellectuelle ; par les préférences des médecins et des patients en matière de prescription ; par les tendances générales à la maîtrise des coûts médicaux, notamment par les pressions actuelles en matière de fixation des prix et de remboursement par les gouvernements, les payeurs et le grand public ; par les conditions économiques et industrielles en général, notamment les effets de la persistance d'une situation économique et financière difficile dans de nombreux pays ; par des problèmes de sécurité, de qualité ou de fabrication ainsi que d'autres risques et facteurs définis dans le formulaire 20-F actuel déposé par Novartis AG auprès des autorités de surveillance boursière des États-Unis (US Securities and Exchange Commission). Novartis fournit les informations contenues dans le présent communiqué de presse à la date d'aujourd'hui et n'est pas tenu de mettre à jour les déclarations prospectives y figurant au vu de nouvelles informations, de futurs événements ou autres.

À propos de Novartis

Novartis propose des solutions de santé innovantes destinées aux besoins changeants des patients et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux possible : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques et biosimilaires économiques, et soins ophtalmologiques. Novartis détient des positions de leader mondialement dans chacun de ces secteurs. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 48,5 milliards, alors que ses dépenses en recherche et développement se sont élevées à environ USD 9 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 119 000 collaborateurs équivalents plein temps. Les produits de Novartis sont vendus dans environ 155 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.novartis.com

Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir au courant de l'actualité de Novartis, enregistrez-vous sur http://twitter.com/novartis

Des contenus multimédias Novartis sont disponibles sur le site www.novartis.com/news/media-library

Pour toute question concernant le site ou les données d'inscription, veuillez contacter media.relations@novartis.com

Références

[1] https://thedevelopmentset.com/the-unrelenting-specter-of-drug-resistant-malaria-da11f736c973

[2] http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc1612765 or http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471492217300041?via%3Dihub

[3] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1612765#t=article

