GlobeNewswire/Novartis: ventes en progression -4

Novartis International AG / Novartis: ventes en progression (tcc1) dans toutes ses divisions; les moteurs de croissance, Cosentyx et Entresto inclus, compensent l'érosion due aux génériques; l'innovation toujours en plein essor .

-- Chiffre d'affaires net en hausse de 2% (tcc, -1% en USD), car les moteurs de croissance ont plus que compensé l'impact de Gleevec/Glivec

-- Cosentyx (USD 410 millions, +136% tcc): forte croissance dans ses trois indications

-- Entresto (USD 84 millions): progression régulière grâce à un meilleur accès aux Etats-Unis et dans l'Union européenne

-- Gilenya (USD 722 millions, +5% tcc): soutenu principalement par une hausse en volume

-- Hors Gleevec/Glivec, Oncologie a gagné +7% (tcc) sous l'effet notamment de Promacta/Revolade, Jakavi, Tafinlar + Mekinist et Tasigna

-- Résultat opérationnel core1 en baisse de 5% (tcc) en raison de l'érosion due aux génériques et d'une hausse des investissements, principalement dans Entresto et Alcon

-- BPA core d'USD 1,13, en baisse de 1% (tcc)

-- Résultat net en recul de 15% (tcc), principalement en raison d'une charge nette liée à l'abandon de RLX030 (USD -0,2 milliard) ainsi que du recul du résultat opérationnel core

-- Free cash flow[1] en augmentation d'USD 0,3 milliard, par rapport au 1er trimestre 2016, à USD 1,7 milliard

-- Maintien de la dynamique d'innovation:

-- Kisqali (précédemment LEE011) autorisé et lancé aux Etats-Unis pour le traitement du cancer avancé du sein

-- Sandoz a reçu, en avril, un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) pour ses biosimilaires etanercept et rituximab

-- CTL019: cette thérapie cellulaire a obtenu de la FDA le statut de revue prioritaire pour la leucémie lymphoblastique aiguë en pédiatrie et la désignation de percée thérapeutique pour le lymphome B diffus à grandes cellules

-- BAF312: demande d'homologation pour le traitement de la sclérose en plaques déposée probablement en 2018 aux Etats-Unis

-- SEG101: dépôt probable d'une demande d'homologation pour traiter les crises douloureuses liées à l'anémie à cellules falciformes aux Etats-Unis en 2018 et dans l'UE en 2019

-- AMG 334: résultats positifs enregistrés en avril pour le traitement de la migraine épisodique

-- Alcon: plan de croissance en bonne voie, hausse des ventes de +1% (tcc) notamment grâce aux Soins de la vision. Alcon a continué d'accélérer l'innovation, de renforcer ses liens avec sa clientèle et d'améliorer ses opérations

-- Perspectives du Groupe en 2017 confirmées:

-- Chiffre d'affaires net attendu largement en phase avec celui de l'exercice précédent (tcc), résultat opérationnel core prévu globalement aligné sur l'exercice précédent (tcc) ou en recul à un taux bas à un chiffre (tcc)

Chiffres clés[2] T1 2017 T1 2016 Variation % M USD M USD USD tcc Chiffre d'affaires net 11 539 11 600 -1 2 Résultat opérationnel 1 922 2 451 -22 -19 Résultat net 1 665 2 011 -17 -15 BPA (USD) 0,70 0,85 -18 -15 Free cash-flow 1 665 1 362 22 Core Résultat opérationnel 3 010 3 261 -8 -5 Résultat net 2 690 2 788 -4 -1 BPA (USD) 1,13 1,17 -3 -1

[1] Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 36 du Rapport financier intermédiaire simplifié (disponible en anglais uniquement). Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l'exercice précédent.

