GM entlässt wegen mauer SUV-Nachfrage hunderte Arbeiter

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors zieht angesichts der Abkühlung auf dem US-Automarkt die Notbremse: Der US-Autohersteller streicht die Nachtschicht in seinem SUV-Werk in Tennessee und entlässt die Arbeiter der betroffenen Schicht - ein Zeichen, dass die Kaufzurückhaltung der US-Kunden mittlerweile auch auf die bislang so beliebten SUV-Modelle übergegriffen hat. Nach Angaben eines GM-Sprechers sind rund 1.000 Arbeiter von den Streichungen betroffen. Einige könnten möglicherweise anderswo in der Produktion eingesetzt werden.

In dem Werk in Tennessee fertigt GM den GMC Acadia und den Cadillac XT5. Nachdem der US-Automarkt jahrelang auf Hochtouren lief, mussten die Autohersteller die Kunden zuletzt mit saftigen Rabatten zum Kauf von Crossover-Modellen animieren. Trotzdem häufen sich bei den Händlern immer höhere Lagerbestände an.

September 24, 2017 06:19 ET (10:19 GMT)