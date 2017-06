GNW-News: 3D Systems baut mit neuer Ergänzung seines umfassenden Angebots an medizinischen Simulatoren seine Führungsposition bei End-to-End-Healthcare-Lösun...

3D Systems baut mit neuer Ergänzung seines umfassenden Angebots an medizinischen Simulatoren seine Führungsposition bei End-to-End-Healthcare-Lösungen aus

* Der neue Übungssimulator enthält die führende VR-Simulation von 3D Systems

für lebensnahe minimalinvasive chirurgische Eingriffe der Wirbelsäule

* Entwickelt die erste Hybrid-Plattform durch die Verwendung einer in 3D

gedruckten Wirbelsäule, medizinischer Instrumente und virtuell simulierter

Bilder

* SPINE Mentor wird auf der SESAM-Jahrestagung, Stand EX22, vorgestellt

ROCK HILL, Südkarolina, USA, 13. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Systems

(NYSE:DDD) gab heute die Markteinführung von Simbionix SPINE Mentor bekannt,

einem praxisbezogenen Übungswerkzeug für die Simulation von minimalinvasiven

chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule. 3D Systems hat es sich als

führender Anbieter von 3D-Präzisionsgesundheitsprodukten zur Aufgabe gemacht,

fortschrittliche und innovative Lösungen zu entwickeln und anzubieten - von der

Simulation und Planung bis hin zu chirurgischen Instrumenten und Implantaten.

Das neueste Angebot kombiniert Simulation, den 3D-Druck und medizinische

Werkzeuge, um eine hybride Lösung zu schaffen, die das umfassende Portfolio des

Unternehmens um die Wirbelsäulenchirurgie erweitert.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5935583-87cb-45ae-8f24-

d08e0592810b

Der heute auf den Markt gebrachte SPINE Mentor eignet sich hervorragend für

Neurochirurgen, Anästhesisten, orthopädische Chirurgen und Schmerztherapie-

Chirurgen zum Üben von Eingriffen. Diese simulierte Erfahrung ist realistischer

als das Üben an Kadavern, verbessert die chirurgischen Fähigkeiten und schafft

mehr Vertrauen vor chirurgischen Eingriffen an Patienten.

Der hochpräzise SPINE Mentor-Simulator wurde entwickelt, um eine Vielzahl von

Wirbelsäulenprozeduren zu üben, wie z. B. Lumbarpunktionen sowie das Platzieren

von Kathetern und Drähten. Das System besteht aus einer in 3D gedruckten

Wirbelsäule für genaues Abtasten, einem Computer/Monitor sowie einem sehr

realistischen Puncture-Pad mit verschiedenen anatomischen Schichten, darunter

dem Ligamentum Flavum, zum Üben des Nadeleinstichs.

Diese sichere und realistische Umgebung sorgt für Gewebereaktion, einschließlich

des Verlustes des Widerstands beim Eintritt in den Epiduralraum. Zudem ist es

nicht erforderlich, mit echter Fluoroskopie zu üben, da fluoroskopische Bilder

für die gesamte Wirbelsäule in Echtzeit angezeigt werden. Während der gesamten

Prozedur kann ein virtueller C-Bogen betätigt werden und eine dynamische Haptik

simuliert anatomische Hindernisse für das praxisnahe Üben.

"Da aufgrund der Zurückhaltung medizinischer Einrichtungen, Tiere für die

Simulation zu verwenden, die Nachfrage nach Simulatoren wächst, investiert 3D

Systems weiterhin in deren Entwicklung, um den Anforderungen dieses wachsenden

Marktes nachzukommen", sagte Kevin McAlea, Executive Vice President, General

Manager, Metals and Healthcare, 3D Systems. "Unser Engagement für die

Patientensicherheit und unser Beitrag zur Wirbelsäulenchirurgie hört nicht mit

dem Üben auf. Im Operationssaal sorgt unsere Direct Metal Printing-Technologie

für präzise Wirbelsäulenimplantate."

Der SPINE Mentor wird auf der diesjährigen Jahrestagung der Society in Europe

for Simulation Applied to Medicine (SESAM) vom 14. - 16. Juni in Paris

vorgestellt. Eine vollständige prozedurale Simulation der

Rückenmarksstimulation, die Widerstandsverlust-Methode und die realistische

Betätigung von Ableitungen werden am Stand EX22 von 3D Systems vorgeführt.

Über 3D Systems

3D Systems bietet umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen, darunter 3D-

Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Fertigungsleistungen und digitale Design-

Tools an. Sein Ökosystem unterstützt fortschrittliche Anwendungen vom Produkt-

Design-Shop über die Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Zu den

Präzisionsleistungen von 3D Systems für das Gesundheitswesen gehören Simulation,

virtuelle OP-Planung und das Drucken von medizinischen und zahnmedizinischen

Geräten sowie von patientenspezifischen chirurgischen Instrumenten. Als Urheber

des 3D-Drucks und als Entwickler zukunftsweisender 3D-Lösungen hat 3D Systems in

seiner 30-jährigen Geschichte Fachkräften und Unternehmen ermöglicht, ihre

Entwürfe zu optimieren, ihre Arbeitsabläufe zu transformieren, innovative

Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Investorenkontakt:

Stacey Witten

E-Mail: investor.relations@3dsystems.com

Pressekontakt:

Diane Parrish

E-Mail: press@3dsystems.com

