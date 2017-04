GNW-News: 3D Systems senkt den Preis des ProX SLS 500-Systems, um den Ausbau des Markts für 3D-Drucker zu fördern und Marktanteile zu gewinnen

3D Systems senkt den Preis des ProX SLS 500-Systems, um den Ausbau des Markts für 3D-Drucker zu fördern und Marktanteile zu gewinnen

Neuer Preispunkt sorgt für niedrigere Gesamtbetriebskosten und verbessert das

Leistungsversprechen

ROCK HILL, South Carolina, USA, 13. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Systems

(NYSE:DDD) gab heute einen Preisnachlass von mehr als 30 %(1) in Nordamerika und

Europa für sein produktionsreifes ProX(®) SLS 500 3D-Drucksystem bekannt. Dies

ist ein aggressiver Schritt, um den Marktanteil zu erhöhen und die Einführung

der Technologie voranzutreiben, da Unternehmen ihre Produktion auf die additive

Fertigung umstellen. Die neuen Systempreise beginnen bei 270.000 und 250.000

EUR.(1)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7674c5e6-

2ccc-42f9-85ba-35d5745495f8

Mit einem der umfassendsten Portfolios von verfügbaren Werkstoffen bietet die

SLS-Technologie von 3D Systems eine außerordentliche Vielseitigkeit beim Drucken

einer breiten Palette von Werkstücken in vielen Größen - von

Innenraumkomponenten für Flugzeuge über Werkzeuge für die Großserienfertigung

bis hin zu kleinen, patientenspezifischen medizinischen Geräten.

Nach der Preissenkung hat das ProX SLS 500-System im Vergleich zu

konkurrierenden Systemen die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für langlebige

Funktionsteile auf dem Markt.

"Das ProX SLS 500-System verkauft sich heute aufgrund seiner überlegenen

Fähigkeiten gut. Der neue Preispunkt macht es für weitere Kunden attraktiv und

trägt dazu bei, dass wir unsere installierte Basis schneller ausbauen und am

Markt konkurrenzfähiger werden", sagte Jim Ruder, Senior Vice President und

General Manager, Plastics, 3D Systems. "Wir werden weiterhin in SLS investieren,

um unsere Führungsposition auszubauen und die Beschleunigung der Umstellung auf

die 3D-Druckproduktion zu fördern."

Das ProX SLS 500-System von 3D Systems verwendet eine breite Palette an

DuraForm(®)-Werkstoffen - von widerstandsfähigem Nylon für Produktionsteile über

hitzebeständige und widerstandsfähige, glasfaserverstärkte technische

Kunststoffe bis hin zu glasfaserverstärkten technischen Kunststoffen, die eine

ausgezeichnete Steifigkeit bieten. DuraForm-Kunststoffe wurden optimiert,

validiert und getestet, um eine außergewöhnliche Kombination von

Oberflächendetails, Stärke und Haltbarkeit für langlebige Funktionsteile bieten

zu können.

Zudem weist das ProX SLS 500-System eine hohe Recyclingfähigkeit der Werkstoffe

auf. Bis zu 95 %(2) der verwendeten Werkstoffe eines Werkstücks werden in Teile

umgewandelt. Dies sorgt für minimale Verschwendung und niedrigere Kosten pro

Teil. Durch die automatisierte Materialhandhabung und die Produktionswerkzeuge

werden Arbeitsabläufe optimiert, sodass Teile bis zu 7 Mal schneller als mit

vergleichbaren FDM-Systemen produziert werden können.

Weitere Informationen über den ProX 500 SLS 3D-Drucker von 3D Systems finden Sie

hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische

oder aktuelle Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und

anderen Faktoren, die zu einer grundlegenden Abweichung der tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den historischen

Ergebnissen oder von den in diesen zukunftsweisenden Aussagen zum Ausdruck

gebrachten oder implizierten künftigen Ergebnissen führen können. In vielen

Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "glaubt",

"Glaube", "erwartet", "kann", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "vorhersagen",

"plant", durch die Verneinung dieser Begriffe oder durch andere vergleichbare

Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

Überzeugungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements und können

Kommentare im Hinblick auf die Überzeugungen des Unternehmens und Erwartungen

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Trends enthalten, die das Geschäft des

Unternehmens beeinflussen können und zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet

sind, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Die in den

regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten

unter den Überschriften "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors"

beschriebenen Faktoren sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargestellten oder vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Auch wenn das

Management der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen

wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine

Garantie für künftige Leistung oder Ergebnisse dar und sollten auch nicht als

Garantie verstanden werden. Außerdem handelt es sich nicht notwendigerweise um

genaue Angaben zu den Zeiten, zu denen diese Leistung oder diese Ergebnisse

erreicht werden. Die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den

Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. 3D Systems übernimmt keine Verpflichtung

zur Aktualisierung oder Überprüfung der vom Management oder im Namen des

Unternehmens getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund

zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder Umstände noch aus anderen

Gründen.

Über 3D Systems

3D Systems bietet umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen, darunter 3D-

Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Fertigungsleistungen und digitale Design-

Tools an. Sein Ökosystem unterstützt fortschrittliche Anwendungen vom Produkt-

Design-Shop über die Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Zu den

Präzisionsleistungen von 3D Systems für das Gesundheitswesen gehören Simulation,

virtuelle OP-Planung und das Drucken von medizinischen und zahnmedizinischen

Geräten sowie von patientenspezifischen chirurgischen Instrumenten. Als Urheber

des 3D-Drucks und als Entwickler zukunftsweisender 3D-Lösungen hat 3D Systems in

seiner 30-jährigen Geschichte Fachkräften und Unternehmen ermöglicht, ihre

Entwürfe zu optimieren, ihre Arbeitsabläufe zu transformieren, innovative

Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.3dsystems.com

___________________

(1) Preise können variieren und sind möglicherweise nicht in allen Regionen

verfügbar. Die neuen Preise werden in den USA und Europa verfügbar sein.

Ausgenommen sind die Regionen Asien-Pazifik, Japan, Afrika, Indien und Naher

Osten.

(2 )Unter Verwendung von DuraForm PA-Werkstoffen

Investorenkontakt: Stacey Witten

E-Mail: investor.relations@3dsystems.com

Pressekontakt: Diane Parrish

E-Mail: press@3dsystems.com

