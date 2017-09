GNW-News: 4K zum Preis von 25K - VITEC definiert 4K HEVC-Streaming und -Preisfindung neu und ermöglicht so den Zugang zu professionellem 4K-Streaming für all...

4K zum Preis von 25K - VITEC definiert 4K HEVC-Streaming und -Preisfindung neu und ermöglicht so den Zugang zu professionellem 4K-Streaming für alle Anwendungen

PARIS, 15. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich der Videokodierungs- und Streaminglösungen, hat heute

bekanntgegeben, dass das Streamen und Verbreiten von 4K-Inhalten mit einer

Preisempfehlung von 25.000 USD kostengünstiger wird. Der Echtzeit-Encoder MGW

Vision erzeugt 4K IPTV-Ströme mit HEVC-Bandbreiteneffizienz zum Einsatz in

Sendezentren, internen IPTV-Anwendungen, Sport und Live-Events.

"Während 4K/UHD an Zugkraft gewinnt, sind die mit der Kodierung und dem

Streaming von 4K/UHD-Inhalten verbundenen Kosten aufgrund der hohen Gebühren,

die Kodierungsunternehmen für ihre 4K-Lösungen erheben, immer noch ein

Ausschlusskriterium für viele Unternehmen. Der hohe Kapitalaufwand, der mit dem

Einrichten eines 4K-Streaming-Workflows einhergeht, stellt eine große Hürde für

den Markteintritt dar", so Philippe Wetzel, President und CEO bei VITEC. "Mit

dem extrem niedrigen Kostenpunkt von MGW Vision erweitern wir den Zugang zu den

4K-Lösungen von VITEC und machen die Einführung von 4K-Diensten für

Ausstrahlungen für Unternehmen so einfach wie nie."

MGW Vision von VITEC ist ein kompaktes 1-RU-Gerät, das eine vollständig

hardwarebasierte HEVC/H.265-Kodierung sowohl im 4:2:0- als auch im 4:2:2-Modus

unterstützt und so eine tadellose 4K-Qualität erzeugt. Der Encoder unterstützt

das Streaming eines einzigen UHD- oder von vier HD HEVC-Kanälen, die sich aus

vier 3G-SDI-Eingängen speisen, und kann ebenfalls kodierte Inhalte speichern und

gleichzeitig in das Netzwerk streamen.

Weitere Informationen zu MGW Vision von VITEC finden Sie unter vitec.com/MGW-

Vision.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Video-

Streaming zur Ausstattung von Veranstaltungsorten für Medien-, Militär- und

Regierungs-, Unternehmens-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie

Gotteshäuser. © 2017 VITEC

