GNW-News: ADVA Optical Networking minimiert Risiken bei der Migration zu NFV mit neuem One Network Edge-Produkt

ADVA Optical Networking minimiert Risiken bei der Migration zu NFV mit neuem One Network Edge-Produkt

ADVA Optical Networking SE /

ADVA Optical Networking minimiert Risiken bei der Migration zu NFV mit neuem One

Network Edge-Produkt

Neue ADVA FSP 150 ProVMe (P2.4) mit modularem Server ermöglicht einfache,

kosteneffiziente Virtualisierung

München, Deutschland, 5. April 2017. ADVA Optical Networking hat heute mit der

Vermarktung seiner neuen FSP 150 ProVMe (P2.4) begonnen. Die Lösung wurde

speziell entwickelt, um Risiken bei der Einführung von Virtualisierung zu

minimieren und so Telekommunikationsdienstleister (Communication Service

Providers, CSPs) bei der einfachen und kosteneffizienten Bereitstellung von

Network Function Virtualization (NFV) zu unterstützen. Die FSP 150 ProVMe (P2.4)

verfügt über einen im laufenden Betrieb anschließbaren und austauschbaren

Server, der mit dem Netzabschlussgerät von ADVA Optical Networking - der

FSP 150 - kompatibel ist und damit jederzeit einen NFV-Rollout ermöglicht. In

Kombination mit seinen hardwarebasierten Unterstützungsfunktionen für die NFV-

Infrastruktur bietet das neueste Produkt der One Network Edge-Familie den CSPs

eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, virtuelle Netzwerkfunktionen

(VNFs) bereitzustellen, wann immer die Nachfrage es erfordert. Der modulare

Server ist zudem mit dem ADVA Ensemble-Portfolio kompatibel und sorgt dank

integrierter Cloud-Funktionen zur Unterstützung verteilter NFV-Architekturen für

mehr Sicherheit und Skalierbarkeit.

"Das von uns entwickelte Produkt dient als Grundlage für eine reibungslose

Implementierung von NFV. Dank unserer erweiterbaren FSP 150 ProVMe (P2.4) können

CSPs virtualisierte Dienste einfach und profitabel bereitstellen und so von der

Effizienz und Flexibilität von NFV profitieren", so Stephan Rettenberger, SVP,

Marketing and Investor Relations bei ADVA Optical Networking. "Da der Server

direkt in unser Netzabschlussgerät eingesetzt wird, können CSPs selbst

bestimmen, wann sie ihren Kunden VNFs zur Verfügung stellen. Jeder Aspekt dieser

Technologie wurde so entwickelt, dass die Investitionskosten auf den

tatsächlichen Funktionsbedarf abgestimmt werden können. Deshalb kann unser

modularer Server problemlos hinzugefügt werden, sobald sich neue

Geschäftsmöglichkeiten bieten und steigende Anforderungen der Kunden dies

erfordern."

Die ADVA FSP 150 ProVMe (P2.4) ist eine Multi-Technologie-Lösung für

mehrschichtigen Netzabschluss von Telekommunikationsdiensten für Geschäftskunden

und VNF-Hosting. Die Kombination virtueller und physikalischer Netzfunktionen

sorgt für geringe Signallaufzeiten und eine bedeutend höhere Leistung. Dank

hardwarebasierter Unterstützungsfunktionen, wie Tunneltechnologien und der

Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit von Diensten, stehen mehr

Serverressourcen für Mehrwertdienste zur Verfügung, sodass CSPs

unterschiedlichste anspruchsvolle Anwendungen deutlich effizienter bereitstellen

können. Besondere hardwarebasierte Funktionen zur Überwachung von VNFs sorgen

dafür, dass die Verfügbarkeit von Diensten unabhängig vom Server sichergestellt

werden kann. Sie liefern darüber hinaus wichtige Informationen für die

Verwaltung und Optimierung der NFV-Infrastruktur. Dieser Leistungsumfang der

FSP 150 ProVMe Serie bietet wichtige Alleinstellungsmerkmale, die auch kürzlich

in unabhängigen EANTC-Tests bestätigt wurden.

"Unser Team verfügt über umfassendes Fachwissen in diesem Bereich. Zudem

profitieren wir von unserer Erfahrung bei der Unterstützung von CSPs,

virtualisierte Dienste einfach und effizient bereitzustellen. Mit unserem

modularen Server haben wir das Geschäftsmodell der Virtualisierung

vervollständigt. Für zahlreiche Kunden stellt der neueste Bestandteil unserer

One Network Edge-Reihe das fehlende Puzzleteil dar, das die Vorteile von NFV für

sie greifbar macht", so Ulrich Kohn, Director, Technical Marketing bei ADVA

Optical Networking. "Wir haben einzigartige hardwarebasierte

Unterstützungsfunktionen für die zuverlässige Bereitstellung von VNFs

implementiert. Mit unserem integrierten, hochverfügbaren Server geben wir CSPs

eine NFV-Roadmap an die Hand - ohne Risiken, ohne Fragezeichen und ohne unnötige

Kosten. Zudem vereinfacht unser neuer modularer FSP 150 ProVMe (P2.4) das

Servermanagement im gesamten Lebenszyklus. Dank einfacher Upgrades können neu

entwickelte Technologien sofort eingesetzt werden."

Mehr Informationen über die ADVA FSP 150 ProVMe (P2.4) finden Sie im

Produktvideo: http://adva.li/provmep24video.

Weitere Informationen finden Sie in dieser Präsentation:

http://adva.li/provmep24slides.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

http://www.advaoptical.com