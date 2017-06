GNW-News: Aeris wurde im IoT-Benchmarking-Bericht von Machina Research als führender MVNO bezeichnet

Aeris wurde im IoT-Benchmarking-Bericht von Machina Research als führender MVNO bezeichnet

SANTA CLARA, Kalifornien, USA, 9. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aeris, ein

Vorreiter und Marktführer im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), gab

heute bekannt, dass das Unternehmen im Strategiebericht "IoT Mobile Virtual

Network Operators Benchmarking 2017" von Machina Research als führender

Betreiber eines virtuellen Mobilfunknetzes (MVNO) bezeichnet wurde.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4f494c0-270b-4511-b3cf-

1c7d7f834e2c

In der ersten Ausgabe des Berichts, der unter der Leitung von Matt Hatton und

Godfrey Chua erstellt wurde, bewertet Machina Research den wahrscheinlichen

langfristigen Erfolg weltweiter, auf IoT spezialisierter Betreiber virtueller

Mobilfunknetze (MVNO) in Bezug auf das Generieren von Gewinnen aus IoT-

Dienstleistungen. In dem Bericht werden acht auf IoT spezialisierte MVNO

bewertet, darunter Aeris.

Aeris bietet IoT- und Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsdienste (M2M) für

mehrere Branchen, darunter Autohersteller, die Energiewirtschaft, die Flotten-

und Warenortung, das Gesundheitswesen, das verarbeitende Gewerbe, der

Einzelhandel, Smart Cities und die Transportbranche.

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung bei der Verwaltung von Millionen

von Geräten und mehr als 50 Patenten setzt die Aeris® IoT Solutions-Plattform

neue Maßstäbe im Hinblick auf Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und

Zuverlässigkeit. Hunderte von Unternehmen, OEMs und Serviceanbieter vertrauen

tagtäglich auf die Technologien von Aeris für die Ausführung ihrer

unternehmenskritischen M2M- und IoT-Programme.

Die Aeris IoT Solutions-Plattform wird von mehreren Datencentern in den USA,

Europa und der Asien-Pazifik-Region als Plattform-As-a-Service (PaaS)

bereitgestellt und bietet eine vollständige Palette an Funktionen von

Konnektivitätsdiensten, Datenmanagement, Analytik und Application Enablement bis

hin zu vertikalen Plattformlösungen.

Ergänzendes Zitat

* Raj Kanaya, Chief Marketing Officer und Managing Director Automotive, Aeris

und CEO, Aeris Japan

"Wir glauben, dass die Positionierung von Aeris im Bericht "IoT Mobile

Virtual Network Operators Benchmarking 2017" von Machina Research bestätigt,

dass wir die Art und Weise grundlegend verändern, wie Menschen und

Unternehmen das Internet der Dinge sehen und verstehen. Unser Ziel ist es,

die Kunden auf ihrem Weg von nicht verbundenen Produkten zu verbundenen

Diensten zu unterstützen."

Über Aeris

Aeris ist Vorreiter und führend im IoT-Markt - sowohl als Betreiber von End-to-

End-IoT- und M2M-Services als auch als Technologieanbieter, der es anderen

Betreibern ermöglicht, profitable IoT-Unternehmen aufzubauen. Unter unseren

Kunden befinden sich die anspruchsvollsten Nutzer von IoT-Services, z. B.

Hyundai, Acura, Rand McNally, Leica und Sprint. Wir sind über unsere

Technologie-Plattform und dedizierten IoT- und M2M-Services bestrebt, ihre

Geschäfte fundamental zu verbessern, indem wir die Kosten drastisch verringern,

die betriebliche Effizienz verbessern, die Markteinführungszeit reduzieren und

neue Einnahmequellen ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Kevin Petschow

Aeris

+1.312.985.9182

Kevin.Petschow@aeris.net

