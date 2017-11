GNW-News: Airtel kooperiert mit Amdocs, um an innovativen Lösungen zu arbeiten

Airtel kooperiert mit Amdocs, um an innovativen Lösungen zu arbeiten

ST. LOUIS (USA), 8. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bharti Airtel Limited

("Airtel"), Indiens größter Telekommunikationsanbieter, und Amdocs (NASDAQ:DOX),

ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für Kommunikations- und

Medienunternehmen, verkündeten heute eine strategische Partnerschaft, um

gemeinsam Innovationen zu entwickeln und Airtels Kunden in Indien spannende neue

Dienstleistungen anzubieten. Zu dieser Partnerschaft gehört ein langfristiger

Vertrag, um hochmoderne Technologien und Verfahren einzuführen und die

Serviceerfahrung von Airtels Kunden zu verbessern.

Gopal Vittal, MD und CEO (Indien und Südasien) von Bharti Airtel India, sagte:

"Wir sind hocherfreut, Amdocs als Teil unseres Netzwerks von strategischen

Geschäftspartnern zu begrüßen, und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit,

um für die Zukunft eine solide Innovations-Pipeline aufzubauen. Amdocs starke

Fokussierung auf Telekommunikation und die Tatsache, dass ihnen topaktuelle

Innovationen im Blut liegen, wird Airtels digitale Transformation bereichern und

uns dabei helfen, unseren Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten."

Indem Amdocs Innovations-Center, sein Know-how bei Einführungen und sein

Netzwerk aus Start-ups sinnvoll genutzt werden, wird Amdocs in Airtels

Geschäftsbereichen Technologien einsetzen, die auf maschinellem Lernen und

erweiterter künstlicher Intelligenz (KI) basieren, um so betrieblichen Problemen

vorzubeugen und zur Selbstheilung beizutragen. Zudem werden in den digitalen

Kanälen Smartbots eingesetzt und zügig neue Dienstleistungen eingeführt und

aktiviert, so dass den Kunden eine reibungslose Erfahrung ermöglicht wird.

"Dieses Programm befindet sich inmitten zweier Innovationswellen: Indiens

schnell wachsendem und dynamischem Markt sowie der atemberaubende

Geschwindigkeit, mit der in der Kommunikationsbranche Änderungen stattfinden",

so Eli Gelman, President und CEO von Amdocs. "Airtel India ist ein Pionier und

Wegbereiter. Unsere Partnerschaft wird für die Branche ein Innovationsmotor sein

und unseren gemeinsamen Erfolg voranbringen."

Airtel hat kürzlich das "Project Next" eingeführt: ein digitales

Innovationsprogramm, mit dem die Kundenerfahrung in allen Dienstleistungen und

an allen Berührungspunkten umgewandelt werden soll. Es wird geplant,

verschiedene spannende digitale Innovationen einzuführen, um die Interaktivität

der Kundenerfahrung von Airtel zu vereinfachen und zu optimieren. Project Next

ergänzt die umfangreichen Investitionen von Airtel in die Entwicklung eines

Netzwerks, das im Rahmen von Project Leap für die Zukunft gerüstet ist.

Airtel hat für die Rechnungserstellung bereits zuvor auf Amdocs

zurückgegriffen - nun werden die Unternehmensstrukturen durch die

fortschrittlichen digitalen Technologien von Amdocs erweitert. Amdocs besitzt

einen starken Fokus auf Indien und zählt viele von Indiens führenden

Dienstleistern zu seinen Kunden.

Unterstützende Ressourcen

* Weitere Informationen zu den intelligenten Abläufen von Amdocs

* Neueste Informationen von und zu Amdocs finden Sie auf der Unternehmens-

Website

* Abonnieren Sie den RSS Feed von Amdocs und folgen Sie uns auf Twitter,

Facebook, LinkedIn und YouTube

Über Amdocs

Amdocs ist ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die

weltweit erfolgreichsten Kommunikations- und Medienunternehmen. Während sich

unsere Kunden neu erfinden, unterstützen wir ihre digitale und

Netzwerktransformation, indem wir ihnen mit innovativen Lösungen, Know-how und

intelligenten Abläufe zur Seite stehen. Amdocs und seine 25.000 Mitarbeiter

bedienen Kunden in mehr als 85 Ländern. Amdocs ist auf dem NASDAQ Global Select

Market notiert und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von

3,7 Mrd. USD. Weitere Informationen zu Amdocs finden Sie unter www.amdocs.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Amdocs

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die gemäß den "Safe Harbor"-

Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich der Angaben über das

Wachstum und die Geschäftsergebnisse von Amdocs in zukünftigen Quartalen. Obwohl

wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen,

können wir nicht garantieren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden oder dass

es keine wesentlichen Abweichungen gibt. Solche Aussagen enthalten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen, dass die zukünftigen von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Effekte

allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, die Fähigkeit von Amdocs, in den

aktiven Geschäftsmärkten zu wachsen, die Fähigkeit von Amdocs, übernommene

Unternehmen erfolgreich zu integrieren, negative Auswirkungen auf den Wettbewerb

im Markt, schneller technologischer Wandel, durch den die Produkte und Services

des Unternehmens überholt sind, der potenzielle Verlust eines großen Kunden,

unsere Fähigkeit, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden zu entwickeln,

sowie Risiken in Verbindung mit geschäftlichen Aktivitäten auf dem

internationalen Markt. Amdocs kann diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem

bestimmten Zeitpunkt aktualisieren. Allerdings lehnt das Unternehmen

ausdrücklich jedwede Verpflichtung dazu ab. Diese und andere Risiken werden in

den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des

Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das

Geschäftsjahr zum 30. September 2016, der am 12. Dezember 2016 eingereicht

wurde, und des vierteljährlichen 6-K-Formulars, das am 13. Februar, 22. Mai und

14. August 2017 eingereicht wurde, detaillierter erläutert.

Pressekontakte:

Shashi Shekhar Pandey

Amdocs Public Relations

Tel: +91 7838291362

E-Mail: shashi.pandey@amdocs.com

