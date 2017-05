GNW-News: Aiteo erhält Verstärkung durch die Ernennung eines internationalen Beraters

Aiteo erhält Verstärkung durch die Ernennung eines internationalen Beraters

LONDON, 16. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aiteo Group (http://AiteoGroup.com)

gibt mit Wirkung zum 5. Mai 2017 die Ernennung von Ratko M. Knezevic als Berater

des Konzerns im Bereich Geschäfts- und Kapitalentwicklung für sein Global

Executive Management Team bekannt.

Knezevic wird mit dem primären Ziel, die Wachstums- und Diversifizierungsziele

in Nigeria und ganz Afrika verstärkt umzusetzen, für Aiteos

Finanzierungsangelegenheiten auf den weltweiten Finanzmärkten zuständig sein.

Ratko Knezevic verfügt für diese Position über umfangreiche Erfahrungen und

Fachkompetenz, die man an seiner Erfolgsbilanz in Bezug auf direkte operative

Führung, strategische Entwicklung, Teambildung sowie Finanz- und

Beziehungsmanagement erkennen kann. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in

internationalen Geschäften, im Investment Banking, in weltpolitischen

Angelegenheiten und internationalen Beziehungen zu Regierungen konnte er eine

immense Fachkompetenz erwerben, unter anderem in den früheren Funktionen als

stellvertretender Vorsitzender von Macquarie Capital EMEA und führender Berater

für einige der größten Blue-Chip-Unternehmen der Welt. Knezevic war außerdem von

1994 bis 1997 Sonderberater des Premierministers von Montenegro für

wirtschaftliche und auswärtige Angelegenheiten. In dieser Zeit leitete er zudem

die montenegrinische Gesandtschaft in den USA.

Benedict Peters, Vice President und CEO der Aiteo Global Group, sagte zu der

Ernennung:

"Diese Ernennung ist ein Beweis für die Verpflichtung von Aiteo zu einer

stabilen, erfahrenen Führung. Ich bin der Ansicht, dass wir mit Ratko Knezevics

beispielhafter Führung und Beratung, die auf seiner umfangreichen Erfahrung auf

den Finanzmärkten Großbritanniens, der USA, Europas und Chinas beruht, weiter in

dem gewohnten Ausmaß wachsen werden. Knezevics konkurrenzloses Netzwerk auf den

weltweiten Finanzmärkten bietet eine ausgezeichnete Chance für Investitionen der

Aiteo Group in Nigeria und Afrika."

Ratko Knezevic, Global Strategy and Capital Markets Advisor der Aiteo Group,

sagte:

"Afrika ist ein neuer Markt, der mir neue Möglichkeiten eröffnet. Zu meinen

vorherigen Kunden zählten einige der weltgrößten Kapitalbeweger. Aus deren Sicht

sehe ich das Potenzial von Aiteo als wichtiges Unternehmen in Afrika und der

Welt. Ich sage nichts Neues, wenn ich behaupte, dass die Zukunft des weltweiten

Wirtschaftswachstums in Afrika liegt. Und ich freue mich sehr, eine Rolle in der

Expansion, in der Diversifizierung und im internationalen Stakeholder-Engagement

von Aiteo zu spielen."

Über Aiteo Group:

Die Aiteo Group ist ein integriertes, weltweit agierendes, nigerianisches

Energiekonglomerat, das im Februar 2008 von Benedict Peters gegründet wurde. Das

Unternehmen hat signifikante Geschäftsinteressen in der Förderung und Produktion

von Öl und Gas, der Massenlagerung von Erdöl, der Raffinierung von

Erdölprodukten, in Handel, Marketing und Lieferung sowie der Stromerzeugung und

-verteilung. Tochtergesellschaften des Unternehmens sind Aiteo Eastern

Exploration and Production Company Limited (AEEPCo) und Aiteo Power. Die Aiteo

Group erwarb von Royal Dutch Shell die Oil Mining Licence 29 und wurde nach

einer Verdreifachung des Produktionsniveaus zum führenden Öl- und Gas-

Unternehmen Nigerias.

Über Benedict Peters:

Benedict Peters ist ein Geschäftsmann, Unternehmer sowie Gründer und CEO der

Aiteo Group - dem größten heimischen Energieunternehmen Nigerias. Seine

Erfolgsbilanz in der Rohstoff- und Energiehandelsbranche sowie im Bankensektor

erstreckt sich über 20 Jahre. Das Engagement von Peters in der nigerianischen

Öl- und Gasbranche begann in den 1990er-Jahren. Er war bei führenden Unternehmen

wie Ocean and Oil Limited (später OandO) sowie MRS Oil and Gas beschäftigt, wo

er als wegbereitender Managing Director fungierte. Geleitet von einer

einzigartigen strategischen Vision und einer Leidenschaft für Geschäfts- und

Führungsentwicklung gründete er 2000 die Aiteo Group und baute sie zu einem

Unternehmen aus, das nicht nur Tausende Mitarbeiter beschäftigt, sondern auch

die Fähigkeit Nigerias stärkt, seine natürlichen Ressourcen zu verwalten. Sein

bahnbrechender Beitrag zur Verstärkung der Kontrolle Nigerias über seine

strategischen Ressourcen erfährt breite Anerkennung. 2014 kürte die

nigerianische Zeitung "Leadership" Benedict Peters zum Mann des Jahres.

Über Ratko Knezevic:

Ratko Knezevic kann auf eine lange Karriere in internationalen Geschäften, im

Investment Banking sowie in politischen Angelegenheiten und Lobbyarbeit rund um

die Welt verweisen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf

Regierungskontakte und Lobbyarbeit als Berater in Schwellenmärkten, im

Außenhandel, bei der Privatisierung, der Projektfinanzierung sowie im

Immobilien- und Medienbereich. Er war stellvertretender Vorsitzender von

Macquarie Capital EMEA und hat einige der größten weltweiten Unternehmen

beraten, darunter HSBC, CSFB, Bain Capital, Bouygues, Westmont Hospitality

Group, News Corp und ICBC. Knezevic war von 1994 bis 1997 Sonderberater des

Premierministers von Montenegro für wirtschaftliche und auswärtige

Angelegenheiten. Während dieser Zeit gründete und leitete Knezevic die

montenegrinische Gesandtschaft in den USA.

