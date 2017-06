GNW-News: Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG

Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG

Pressemitteilung

Zug, 15 Juni 2017

Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG

In Fortsetzung der in den vergangenen sieben Jahren praktizierten

Ausschüttungspolitik wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung die

Ausschüttung von CHF 3.00 pro Aktie aus der Reserve für Kapitaleinlagen

vorschlagen. Diese Form der Ausschüttung ist für natürliche Personen mit

Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Verwaltungsratspräsident Dr. Hans Baumgartner und die Verwaltungsräte Dr. Hans

Christoph Tanner, Martin Eberhard und Bernhard Schürmann stellen sich an der

Generalversammmlung 2017 zur Wiederwahl.

Die Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht 2016/2017 werden

am 16. Juni 2017 publiziert.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Private Equity Holding AG,lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oderhttp://www.peh.ch

PEH Proposals AGM:

http://hugin.info/130308/R/2113634/804066.pdf

http://www.peh.ch