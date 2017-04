GNW-News: Appian beschleunigt mit der neuesten Version seiner Low-Code-Enterprise-Plattform die digitale Transformation

Appian beschleunigt mit der neuesten Version seiner Low-Code-Enterprise-Plattform die digitale Transformation

Erweiterte Plattform, damit Unternehmen Innovationen schneller voranbringen und

intelligentere Geschäftsanwendungen erstellen können

RESTON, Virginia, 4. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Konferenz Appian

World 2017 (#Appian17) stellte Appian die neueste Version der Appian

Platform(TM) vor. Die neue Version der Low-Code-Enterprise-Plattform bietet eine

Reihe von Verbesserungen, die Appians Führungsrolle bei der Umsetzung schneller

und bedeutender Geschäftstransformationen ausbaut. Dazu gehören innovative neue

Design-Funktionen, eine verbesserte Nutzung und Flexibilität der

Benutzeroberfläche sowie ein verbessertes Benutzererlebnis für die Appian

Online-Community.

Mit Appian können Unternehmen aus innovativen Ideen schnell vollständige

Anwendungen erstellen und Anwendungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um

neue Anforderungen zu erfüllen. Zu den Vorteilen dieser neuen Anwendungen

gehören eine kürzere Zeit bis zur Markteinführung, sofortige Mobilität, Native-

Cloud-Architektur, höhere Produktivität, Kostenersparnis, stetige Umsätze und

stärkere Kundenbindung. Von der Automatisierung manueller Aufgaben bis hin zum

Erstellen komplexer Unternehmensanwendungen, die sich auf das Geschäftsergebnis

auswirken, kann die Appian Platform im Rahmen der Strategie der digitalen

Transformation eine kritische Komponente sein.

Letztes Jahr kündigte Appian seine Quick-Apps-Funktion an, ein Zero-Code-Ansatz

zur schnellen Entwicklung von Unternehmenslösungen und zur Unterstützung von

Citizen Developern. Dieses Jahr dehnt Appian dieses Konzept durch den neuen

Decision Designer und den neuen Integration Designer auf die Entwicklung der

Geschäftslogik und der Unternehmensintegrationen aus. Appian Decision Designer

dient dazu, technisch weniger versierten Personen das Erstellen von komplexer,

intelligente Geschäftsprozesse beschleunigender Geschäftslogik zu erleichtern.

Appian Integration Designer dient dazu, Benutzer in die Lage zu versetzen,

schnell wiederverwendbare Integrationspunkte in Unternehmenssystemen in einem

intuitiven Low-Code-Design zu erstellen. Außerdem beabsichtigt Appian angesichts

neuer Technologien, wie z. B. künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und

robotergesteuerte Prozessautomatisierung, diese neuen Arbeitsmodelle anhand

nahtloser Integration innerhalb der Appian Platform anzuwenden.

"Appian ist für unsere Strategien der digitalen Transformation von

entscheidender Bedeutung und macht es uns leichter, uns permanent auf die sich

ändernden Anforderungen der Kunden und Mitarbeiter einzustellen", sagte Ingolv

Urnes, Gründer von psHEALTH. "Die Plattform entwickelt sich mit der Art der

Arbeit und den Arbeitstechnologien mit, wodurch wir die Zukunftssicherheit

unserer IT-Infrastruktur sicherstellen können. Beispielsweise nutzen wir Appian

und AI bei psHEALTH, um Patientenüberweisungen in Krankenhäuser und zu anderen

Diensten besser, schneller und sicherer verwalten zu können."

Die neueste Version der Low-Code-Enterprise-Plattform von Appian erweist sich

bei der Umsetzung der digitalen Transformation als wertvoll. Nachfolgend finden

Sie einige spezifische Details zu den technischen Verbesserungen, auf die

Unternehmen zugreifen können.

· Entwickeln von Geschäftsregeln ohne Programmierungsarbeit

* Nutzung des notationsbasierten Designers zur Entscheidungsmodellierung, um

Regeln in einer Entscheidungstabelle zu definieren

* Universelle Anwendung der Entscheidungsregeln, z. B. in Schnittstellen, bei

der Prozesslogik oder in Integrationen

· Verbesserte Zusammenarbeit aufgrund der Benutzererfahrung der Open Appian

Community

* Für die schnell wachsende Entwickler-Community von Appian ist es jetzt

einfach, Dokumentationen und Schulungen in Anspruch zu nehmen und mit

anderen Entwicklern zusammenzuarbeiten

· Flexibilität, um Ihre Marke mit einer modernen Benutzeroberfläche (UI)

auszustatten

* Neue UI-Layouts

* Aktualisiertes Styling und intuitives Verhalten mit Push-Benachrichtigungen

für Benutzer von Mobilgeräten

"Unsere Low-Code-Plattform ermöglicht die digitale Transformation, indem sie

Menschen, Prozesse und Daten verbindet", sagte Michael Beckley, Chief Technology

Officer bei Appian. "Die öffentliche Freigabe unserer Plattformdokumentation und

der Zugang zu unserer Entwickler-Community vereinfacht den schnellen Einstieg

mit Appian. Es ist einfacher geworden, Ihr Appian-Programm auf Ihre Kunden,

Lieferanten und Partner auszuweiten."

Die Appian Cloud ist sowohl vor Ort als auch in der Cloud verfügbar und wird in

zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Finanzdienstleister,

Versicherungswesen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, öffentlicher Sektor und

andere. Die Zusammenarbeit mit AWS verstärkt die weltweite Verfügbarkeit der

Appian Cloud und ergänzt ihre bestehende Verfügbarkeit in 10 AWS-Regionen,

darunter US East (Norden von Virginia), US West (Nordkalifornien), AWS GovCloud

(USA), Irland, Deutschland, Brasilien, Australien, Singapur und seit Kurzem

Kanada und Großbritannien, mit Plänen, sich in diesem Jahr auf Frankreich

auszudehnen. Zu den weltweiten Kunden der Appian Cloud gehören große Unternehmen

und Organisationen wie Enterprise Rent-A-Car, DFW International Airport und das

United States Department of Agriculture in den USA, John Lewis, MHRA und Punch

Taverns in Großbritannien, die Regierung von Queensland in Australien und viele

andere auf der ganzen Welt.

Die Appian Cloud hat außerdem eine umfangreiche Sammlung an

Sicherheitsakkreditierungen, was sie zu einer der vertrauenswürdigsten

Plattformen für die schnelle Anwendungsentwicklung macht. Appian ist für HIPAA,

SOC 2 und SOC 3, The PCI Data Security Standard, G-Cloud 8 Framework und mehr

akkreditiert. Appian verfügt zudem über die Zertifizierung FedRamp 2.0, ein

Programm der US-Regierung, mit dem eine etablierte und hochsichere Umgebung

verifiziert wird, die eine umfangreiche Auditüberprüfung bestanden hat und

bedeutende Zeit- und Kostenersparnisse liefert. Appian Cloud bietet mit einem

Systemmonitoring rund um die Uhr und einem SLA mit 99,95%iger Betriebszeit

außerdem Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen zur Appian Cloud klicken Sie hier.

Über Appian

Appian bietet eine führende Low-Code-Softwareentwicklungsplattform, die es

Unternehmen ermöglicht, leistungsstarke und einzigartige Anwendungen schnell zu

entwickeln. Die Anwendungen, die auf der Plattform von Appian erstellt wurden,

helfen Unternehmen dabei, die digitale Transformation und die Differenzierung im

Wettbewerb voranzubringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.appian.com.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie:

Ben Farrell

VP, Corporate Communications

+1 703.442.1067

ben.farrell@appian.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Appian Corporation via GlobeNewswire

http://www.appian.com