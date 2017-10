GNW-News: Avis Budget Group verkündet Verlängerung und Ausweitung der globalen Partnerschaft mit International Airlines Group

Avis Budget Group verkündet Verlängerung und Ausweitung der globalen Partnerschaft mit International Airlines Group

PARSIPPANY, N.J., 10. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis Budget Group, Inc.

(NASDAQ:CAR), ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, und

International Airlines Group (IAG), eine der weltweit größten Fluggesellschaften

mit jährlich mehr als 100 Millionen Passagieren, haben ihre globale

Partnerschaft verlängert und ausgeweitet.

Als Teil der exklusiven mehrjährigen Vereinbarung, werden Avis Autovermietung

und Budget Autovermietung die einzigen Autovermietungsmarken sein, die über

British Airways, Iberia und Iberia Express gebucht werden können. Aer Lingus

wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Vereinbarung umfasst eine

Exklusivität mit den Loyalitätsprogrammen von IAG, einschließlich British

Airways Executive Club, Aer Club von Aer Lingus, Iberia Plus und das Avios

Travel Rewards Programme. Bis jetzt konnte Budget Autovermietung nur über die

Loyalitätsprogramme British Airways Executive Club, Avios Travel Rewards

Programme und Iberia Plus gebucht werden.

"Diese neue Vereinbarung mit IAG zeugt von unserem fortwährenden Engagement,

unseren Partnern und deren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen der

Branche zu bieten", sagt Mark Servodidio, President, International, Avis Budget

Group. "Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu vertiefen und freuen uns auf

die Zusammenarbeit, um weiterhin eine übergangslose Reiselösung anzubieten."

"Diese Partnerschaft kann mehr als 20 Jahre zurückdatiert werden, als Avis

Autovermietung mit unserem Loyalitätsprogramm Iberia Plus zusammengeschlossen

wurde. Danach folgte British Airways Executive Club", erzählt Silvia Cairo, Head

of Commercial Planning and Policy, IAG. "Seitdem haben Avis, und später auch

Budget, unseren Kunden durchweg erstklassige Leistungen erbracht. Wir freuen uns

darauf, unsere Vereinbarung mit Avis Budget Group zu verlängern und die

Beziehung auszuweiten, um unserer Fluggesellschaft die komplette Bandbreite der

Autovermietungsmöglichkeiten anzubieten."

Über Avis Budget Group

Avis Budget Group, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von

Mobilitätslösungen. Zum einen durch seine beiden Marken Avis und Budget mit mehr

als 11.000 Mietstationen in etwa 180 Ländern weltweit und zum anderen durch

seine Marke Zipcar, die mit mehr als einer Million Mitglieder der weltweit

größte Carsharing-Anbieter ist. Die Avis Budget Group betreibt die meisten ihrer

Mietwagenstationen in Nordamerika, Europa und Australien direkt, und arbeitet in

den anderen Teilen der Welt größtenteils mit Lizenznehmern zusammen. Die Avis

Budget Group hat ungefähr 30.000 Mitarbeiter und der Hauptsitz befindet sich in

Parsippany, New Jersey, USA. Weitere Informationen finden Sie unter

www.avisbudgetgroup.com.

Kontakt: Alice Pereira

(973) 496-3916

PR@avisbudget.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Avis Budget Group, Inc. via GlobeNewswire

http://www.avisbudgetgroup.com