GNW-News: Bayshore Networks ist Gründungsmitglied von EdgeX Foundry

Bayshore Networks ist Gründungsmitglied von EdgeX Foundry

Cyber-Schutz wird als kritische Komponente eines neuen Open-Source-Edge-

Computing-Framework gesehen

HANNOVER, Deutschland, 25. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- HANNOVER MESSE --

Bayshore Networks, ein führender Anbieter von Cyber-Schutz für industrielle

Infrastruktur, gab bekannt, dass das Unternehmen Gründungsmitglied der EdgeX

Foundry ist, die heute ins Leben gerufen wurde.

EdgeX Foundry ist ein von The Linux Foundation gehostetes Open-Source-Projekt,

das zum Ziel hat, ein gemeinsames offenes Framework für das Edge-Computing im

Internet der Dinge (IoT) aufzubauen. EdgeX Foundry wird ein Ökosystem

interoperabler Komponenten schaffen, das den Markt vereinheitlicht und für die

schnellere Verfügbarkeit sicherer und skalierbarer IoT-Lösungen für

Großunternehmen und die Industrie sorgt.

"Sicheres Edge-Computing wurde zu einem komplizierten, aber entscheidenden

Element, dass die Umsetzung des industriellen IoT voranbringt", sagte Ram

Boreda, VP Product Management bei Bayshore Networks. "Bayshore arbeitet mit

Yokogawa, Foghorn, Telit und Microsoft zusammen, um die Architektur des

industriellen IoT dieser Unternehmen zu entwickeln. Wir sind der Ansicht, dass

EdgeX Foundry ein Katalysator für noch weitergehende Innovationen auf den

industriellen Märkten werden kann, indem die Zusammenschaltung von Edge-Geräten

vereinfacht wird. Wir freuen uns sehr darüber, mit unserem Know-how im Cyber-

Schutz zu dieser neuen Open-Source-Initiative als Gründungsmitglied beitragen zu

können."

"Unser Ziel ist es, die IoT-Einführung in den Unternehmen zu beschleunigen.

Hierfür liefern wir mithilfe eines gemeinsamen offenen Frameworks

Interoperabilität für das Edge-Computing", sagte Philip DesAutels, Senior

Director für IoT bei The Linux Foundation. "Wir sind begeistert darüber,

Bayshore Networks als Mitglied zu haben, das uns beim Aufbau des EdgeX-

Ökosystems und eines sicheren Frameworks, von dem die gesamte IoT-Community

profitieren wird, unterstützt."

Die Ankündigung wurde auf der Hannover Messe getätigt, der weltweit führenden

Industriemesse, die diese Woche in Hannover stattfindet. Die Plattform für

industriellen Cyber-Schutz von Bayshore und EdgeX werden an den jeweiligen

Ständen im Pavillon des Industrial Internet Consortium (Halle 8, Stand C24)

ausgestellt. Weiterhin halten Führungskräfte von Bayshore im Laufe der Woche

verschiedene Präsentationen in Halle 8, Stand D19.

Über Bayshore Networks, Inc.

Bayshore Networks ist ein führender Anbieter für industriellen Cyber-Schutz. Die

preisgekrönte Technologie des Unternehmens erweitert das Potenzial des

Industrial Internet of Things (IIoT). Sie eröffnet den Anwendern nie dagewesene

Einblicke in ihre Betriebstechnologie und schützt dabei ICS-Systeme,

industrielle Anwendungen, Netzwerke, Maschinen und Personal vor Cyber-

Bedrohungen. Zu den strategischen Partnern von Bayshore gehören Arista, AT&T,

BAE, Cisco, Dell, SAP, VMware und Yokogawa. Bayshore ist ein privat geführtes

Unternehmen mit Sitz in Washington, DC, und wird von Trident Capital

Cybersecurity, Yokogawa, Samsung Next und BGV Capital finanziert. Weitere

Informationen über den Anteil von Bayshore am EdgeX Foundry Project finden Sie

unter http://info.bayshorenetworks.com/edgex.

Medienanfragen:

pr@bayshorenetworks.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bayshore Networks, Inc. via GlobeNewswire

https://www.bayshorenetworks.com/