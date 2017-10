GNW-News: Bombardier Inc.: Erklärung zur Vorentscheidung des Handelsministeriums bezüglich der Antidumpingzölle

Bombardier Inc.: Erklärung zur Vorentscheidung des Handelsministeriums bezüglich der Antidumpingzölle

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Oct 7, 2017) - (TSX: BBD.A)(TSX:

BBD.B)(OTCQX: BDRBF) - âEUR?Wir distanzieren uns ausdrücklich von der

Vorentscheidung des Handelsministeriums. Die Behörde ist damit weit übers Ziel

hinausgeschossen und hat die US-Handelsgesetze falsch angewendet, wodurch sie

offensichtlich versucht, den Markteintritt des Flugzeugs der C-Serie in den USA

zu blockieren, unabhängig von den negativen Auswirkungen auf die US-

Luftfahrtindustrie, die Arbeitsplätze in den USA, die US-Fluggesellschaften und

die US-amerikanischen Flugreisenden.

Die Herangehensweise des Handelsministeriums hat die Realitäten der Luft-und

Raumfahrtindustrie im gesamten Verlauf dieser Untersuchung völlig ignoriert.

Boeings eigenes Kostenrechnungsverfahren für das Programm - der Verkauf von

Flugzeugen unter den Produktionskosten über Jahre hinweg nach dem Start eines

Programms - würde nach dem Ansatz des Handelsministeriums scheitern. Diese

Heuchelei ist erschreckend und sie dürfte jeden Importeur von groÃ?en, komplexen

und hoch entwickelten Produkten zutiefst beunruhigen.

Kommerzielle Flugzeugprogramme erfordern Milliarden an Anfangsinvestitionen, und

es dauert Jahre, bis sie eine Rendite auf die Investitionen einbringen. Durch

die Begrenzung der Anti-Dumping-Untersuchung auf einen kurzen Zeitraum von nur

12 Monaten ganz am Anfang des C-Serie-Programms hat das Handelsministerium einen

Weg eingeschlagen, der unweigerlich zu einem stark verzerrten Ergebnis führen

wird.

Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass am Ende des Prozesses die U.S.

International Trade Commission die richtige Schlussfolgerung treffen wird,

nämlich, dass die C-Serie der US-Luftfahrtindustrie Nutzen bringt und Boeing

keine Schäden erlitten hat. Es gibt dazu einen breiten Konsens innerhalb der

Branche und einen wachsenden Chor von Stimmen, einschlieÃ?lich

Fluggesellschaften, Verbrauchergruppen, Fachleuten und vielen anderen, die

hervorgetreten sind und groÃ?e Bedenken hinsichtlich Boeings Versuch geäuÃ?ert

haben, US-Fluggesellschaften dazu zu zwingen, weniger effiziente Flugzeuge mit

Konfigurationen zu kaufen, die sie nicht haben wollen, und mit wirtschaftlichen

Eigenschaften, die keinen entsprechenden Wert liefern.

Die US-Regierung sollte Boeings Versuch, das Spielfeld unfairerweise zu seinen

Gunsten zu verschieben und die Fluggäste durch ungerechtfertigte Einfuhrzölle

indirekt zu besteuern, zurückweisen.âEUR oe

Die Aussage des Handelsministeriums, dass Bombardier bei der Untersuchung nicht

kooperiere, ist ein unaufrichtiger Versuch, von dem fehlgeleiteten Fokus der

Behörde auf hypothetische Produktionskosten und Verkaufspreise für Flugzeuge,

die in ferner Zukunft in die Vereinigten Staaten importiert werden sollen,

abzulenken.

Wie wir der Behörde wiederholt erklärt haben, kann Bombardier die

Produktionskosten für das Delta-Flugzeug aus einem ganz einfachen Grund nicht

vorlegen: dieses Flugzeug ist bisher noch nie produziert worden. Der Versuch des

Handelsministeriums, zukünftige Kosten und Verkaufspreise einzuschätzen, indem

es sich auf Flugzeuge beruft, die noch nie in die Vereinigten Staaten importiert

worden sind, ist unangemessen und mit den bisherigen Praktiken der Behörde

unvereinbar. Diese Abkehr von früheren Präzedenzfällen und die Missachtung von

bisher bekannten Branchenpraktiken stellen einen offensichtlichen Versuch dar,

US-Fluggesellschaften davon abzuhalten, die Vorteile der C-Serie genieÃ?en zu

können, obwohl Boeing sich aus dem Segment des Marktes, das von der C-Serie

bedient wird, vor mehr als zehn Jahren zurückgezogen hat.

Dieses Handeln gefährdet auch Tausende von High-Tech-Arbeitsplätzen in den USA

angesichts des bedeutenden US-Inhalts der C-Serie. Mehr als die Hälfte des

Flugzeugsinhalts, einschlieÃ?lich seiner Motoren und Hauptsysteme, werden von

US-Lieferanten bezogen. In seinem weiteren Verlauf wird das C-Serien-Programm

Geschäftsumsätze in Höhe von mehr als 30 Milliarden USD für US-Lieferanten

generieren und mehr als 22.700 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen

oder aufrechterhalten.âEUR oe

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus

und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall

vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem

Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere

Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien

werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit

Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3

Milliarden $ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter

bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Hinweis für die Redaktion

Um sich über diese Angelegenheit auf dem Laufenden zu halten, besuchen Sie bitte

unsere neue, speziell diesem Thema gewidmete Website unter http://the-plane-

truth.com/.

Bombardier und C Series sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.

