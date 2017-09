GNW-News: Bombardier Inc. : Erklärung zur Vorentscheidung des Handelsministeriums bezüglich der Ausgleichszölle

Bombardier Inc. : Erklärung zur Vorentscheidung des Handelsministeriums bezüglich der Ausgleichszölle

Bombardier Inc. /

Bombardier Inc. : Erklärung zur Vorentscheidung des Handelsministeriums

bezüglich der Ausgleichszölle

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Sep 27, 2017) - (TSX: BBD.A) (TSX:

BBD.B) (OTCQX: BDRBF) - "Wir distanzieren uns ausdrücklich von der

Vorentscheidung des Handelsministeriums. Das Ausmaß der vorgeschlagenen

Zollabgabe ist absurd und fernab von der Realität der Finanzierung von

Flugzeugprogrammen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Dieses Ergebnis

bestätigt, was wir seit Monaten sagen: Die US-amerikanischen Handelsgesetze

waren nie dafür vorgesehen, in dieser Weise genutzt zu werden, und Boeing

versucht mithilfe eines verzerrten Prozesses, den Wettbewerb zu unterbinden und

zu verhindern, dass US-Fluglinien und ihre Passagiere von der C Series

profitieren.

Die einfache Wahrheit ist, dass Bombardier ein überlegenes Flugzeug entwickelt

hat, das effizienter, komfortabler und geräuscharmer ist. Die C Series bedient

ein Marktsegment, das von keinem anderen US-amerikanischen Hersteller

unterstützt wird. Delta möchte dieses bemerkenswerte neue Flugzeug den US-

amerikanischen Fluggästen bereitstellen. Boeing will verhindern, dass US-

amerikanische Passagiere diese Vorzüge nutzen können, ungeachtet des Schadens,

den das Unternehmen der US-Luftfahrtbranche zufügen würde, und der Kosten für

die Fluglinien und Verbraucher.

Abgesehen von der Vorentscheidung von heute und des nächsten Monats wird die

Internationale Handelskommission im nächsten Jahr entscheiden, ob Boeing in

irgendeiner Weise durch die C Series geschädigt wurde. Da Boeing bei Delta nicht

am Wettbewerb teilnahm und sich vor Jahren aus dem Markt zurückgezogen hat, den

die C Series bedient, ist kein Schaden entstanden.

In der Branche ist man sich über diesen Punkt völlig einig. Darüber hinaus

melden sich zunehmend mehr Stimmen zu Wort, darunter Fluglinien,

Verbrauchergruppen, Handelsexperten und viele andere, die tiefe Besorgnis über

Boeings Versuch äußern, US-amerikanische Fluglinien zum Kauf weniger

effizienterer Flugzeuge mit Konfigurationen, die sie nicht wollen, und mit

wirtschaftlichen Aspekten, die keinen Wert liefern, zu zwingen.

Die US-Regierung sollte Boeings Versuch, das Spielfeld unfairerweise zu seinen

Gunsten zu verschieben und die Fluggäste durch ungerechtfertigte Einfuhrzölle

indirekt zu besteuern, zurückweisen."

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus

und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall

vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem

Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere

Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien

werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit

Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3

Milliarden $ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter

bombardier.com zur Verfügung oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier und C Series sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer

Tochtergesellschaften.

Contact Information

Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727

