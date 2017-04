GNW-News: Bombardier kommentiert positiven Gerichtsentscheid

Bombardier kommentiert positiven Gerichtsentscheid

Bombardier Inc. /

Bombardier kommentiert positiven Gerichtsentscheid

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Die Entscheidung bestätigt unsere Überzeugung, dass Metrolinx unangemessen

gehandelt hat, als es die Streitbeilegungsklauseln des Vertrags umgehen

wollte.

* Bombardier sucht konstruktive Gespräche mit Metrolinx, um eine neue

Strategie zu finden, wie den Menschen in Ontario gedient werden kann

* Das Unternehmen arbeitet daran, hochwertige und moderne Straßenbahnfahrzeuge

liefern zu können, um den Ausbau von Eglinton Crosstown zu unterstützen

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Apr 19, 2017) - (TSX: BBD.A)(TSX:

BBD.B)(OTCQX: BDRBF)

Bombardier veröffentlichte heute die folgende Stellungnahme im Hinblick auf die

positive Entscheidung des Kammergerichts von Ontario hinsichtlich seines

Antrags, die unberechtigte Kündigung seines Vertrags mit Metrolinx abzuweisen:

Wir sind sehr zufrieden mit der Entscheidung des Gerichts. Die Entscheidung

bestätigt unsere Überzeugung, dass Metrolinx unangemessen gehandelt hat, als es

die Streitbeilegungsklauseln des Vertrags umgehen wollte.

Die Hunderten von Angestellten von Bombardier Transportation in Ontario

engagieren sich für den Erfolg des Straßenbahn-Erweiterungsprojekts, und wir

arbeiten daran, rechtzeitig hochwertige und moderne Fahrzeuge zu liefern, um den

Eglinton-Crosstown-Ausbau zu unterstützen.

Es ist bedauerlich, dass Bombardier sich an das Gericht wenden musste, um diese

Angelegenheit zu regeln, und wir hoffen, dass die heutige Entscheidung es den

Parteien ermöglichen wird, sich auf eine zeitige und dem Budget entsprechende

Abfertigung des Straßenbahn-Erweiterungsprojekts zu konzentrieren.

Wir möchten uns mit Metrolinx beraten, um eine klare Zukunftsstrategie zu

finden, die für alle Beteiligten von Vorteil ist: Bombardier, Metrolinx und die

Bürger von Ontario.

Letzten Endes konzentrieren wir uns alle auf dasselbe Ziel: die Projekte

voranzubringen und zu gewährleisten, dass die Menschen aus dem GTHA (Großraum

Toronto und Hamilton) das effizienteste, bequemste und zuverlässigste

Nahverkehrssystem der Welt haben.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich

Schienenverkehrstechnologien und verfügt über das branchenweit breiteste

Portfolio. Bombardier deckt das gesamte Spektrum von Lösungen für den

Schienenverkehr ab, von Zügen über Teilnetze bis hin zu Signaltechnik. Das

Unternehmen bietet auch komplette Verkehrsnetze, E-Mobility-Technik sowie

Wartungsleistungen an. Bombardier Transportation ist stets bestrebt,

Innovationen zu tätigen, und leistet kontinuierlich Pionierarbeit auf dem Gebiet

der nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen bietet integrierte Komplettlösungen

an, die für Betreiber, Passagiere und die Umwelt gleichermaßen vorteilhaft sind.

Bombardier Transportation hat seinen Hauptsitz in Berlin in Deutschland,

beschäftigt etwa 37.150 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte und

Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet.

Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder

folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Anmerkungen für die Redaktion

Pressemitteilungen sowie damit in Zusammenhang stehende Materialien und Bilder

finden Sie in unserem Medienbereich auf www.bombardier.com/en/media-centre.html.

Bitte abonnieren Sie unseren RSS Feed, um Pressemitteilungen zu erhalten, oder

folgen Sie Bombardier Transportation auf Twitter @BombardierRail.

Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc.

Bei spezifischen Presseanfragen können Sie auch einen unserer Ansprechpartner

weltweit kontaktieren.

Ansprechpartner:

Bombardier Inc.

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Tel.: +514 861 9481

www.bombardier.com

Medienkontakte des Konzerns

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com