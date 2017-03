GNW-News: Bombardier und vlexx unterzeichnen Vertrag über die Lieferung von 21 TALENT 3 Zügen für den Betrieb im Saarland

Bombardier und vlexx unterzeichnen Vertrag über die Lieferung von 21 TALENT 3 Zügen für den Betrieb im Saarland

* Neue TALENT 3 Züge mit mehr Komfort und weniger Fahrgeräuschen

Berlin, 31. März 2017 - Das aufstrebende Verkehrsunternehmen vlexx und der

führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation haben einen Vertrag über

die Lieferung von 21 BOMBARDIER TALENT 3-Elektrotriebzügen unterzeichnet. Die

neuen Züge sollen ab Dezember 2019 im E-Netz Saar RB zum Einsatz kommen.

"Mit der Erweiterung unseres Streckennetzes um vier weitere Linien im Saarland

und der Vergrößerung unserer Flotte auf insgesamt 84 Fahrzeuge stellen wir das

Unternehmenswachstum langfristig sicher", erklärt Frank Höhler, Geschäftsführer

der vlexx GmbH. "Mit den neuen Zügen werden unsere Fahrgäste zukünftig noch

komfortabler unterwegs sein. Die Passagiere dürfen sich auf viele Extras wie

beispielsweise große Panoramafenster und ein modernes Fahrgastinformationssystem

freuen", so Höhler weiter.

"Dieser Auftrag ist ein großer Erfolg für Bombardier, der die Attraktivität der

jüngsten Generation unserer TALENT-Fahrzeugfamilie unterstreicht. Die neuen

TALENT 3-Züge verbinden die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Vorgängermodelle

mit neuen geräuschreduzierenden und energiesparenden Technologien sowie

Mobilfunkverstärkern", so Michael Fohrer, Deutschland-Chef der Bombardier

Transportation GmbH. "Wir sind stolz, unseren neuen Kunden vlexx mit diesen

innovativen Zügen beim Ausbau seiner Mobilitätsangebote unterstützen zu dürfen.

Dies sehen wir als Auftakt für eine langjährige partnerschaftliche

Zusammenarbeit."

Die neuen leiseren Züge verbessern nicht nur den Fahrgastkomfort, auch die

Anwohner werden von den geringeren Geräuschemissionen profitieren. Darüber

hinaus verfügen die dreiteiligen Züge jeweils über 160 Sitzplätze, davon acht in

der ersten Klasse. Zudem gibt es zwei Rollstuhl- und neun Fahrradstellplätze.

Erstmals werden die Züge auf dieser Strecke mit einem elektrisch angetriebenen

Schiebetritt ausgestattet sein, der den Spalt zwischen Bahnsteig und Fahrzeug

beim Ein- und Aussteigen überbrückt. Dies bietet einen bequemen und sicheren

Fahrgastwechsel sowie einen entscheidenden Reisevorteil für Menschen mit

Mobilitätseinschränkung.

Die neue Generation der TALENT 3-Elektrotriebzüge bietet moderne betriebliche

Flexibilität und punktet mit geringen Lebenszykluskosten. Mit dem breitesten

Wagenkasten seiner Klasse verfügt der TALENT 3 über eine hohe Sitzplatzkapazität

bei maximalem Reisekomfort.

Insgesamt sind rund 1.400 Züge der TALENT-Familie in Europa und Kanada im

Einsatz, davon werden rund 400 TALENT 2-Züge bei verschiedenen

Verkehrsunternehmen in Deutschland betrieben. Darüber hinaus hat Bombardier

Verträge für die Lieferung von bis zu 364 TALENT 3-Zügen der neuesten Generation

in Österreich und Deutschland unterzeichnet.

Seit 2001 wurden mehr als 6500 Fahrzeuge in Deutschland ausgeliefert. Bombardier

übernimmt zudem die Wartung und Instandhaltung von Kundenflotten über deren

gesamte Lebensdauer. Bombardier Deutschland vergibt jährlich Aufträge im Wert

von rund 1,3 Milliarden Euro an die deutsche Zuliefererindustrie.

Über vlexx

Die vlexx GmbH mit Sitz in Mainz verbindet seit Dezember 2014 jährlich über

10,5 Millionen Fahrgäste in den Regionen Rheinhessen, Nahe, Westpfalz, dem

Saarland und in der Metropolregion Rhein-Main. Die Leistungen umfassen bis 2037

rund 6,4 Mio. Zugkilometer pro Jahr. Ab Dezember 2019 wird vlexx zudem die

Strecken von Saarbrücken nach Lebach-Jabach, Neubrücke und Homburg sowie die

Strecke zwischen Homburg und Illingen im E-Netz Saar RB bedienen. Der neue

Verkehrsvertrag läuft über 15 Jahre und umfasst rund 2,3 Mio. Zugkilometer pro

Jahr. Mit über 300 Mitarbeitern sorgt vlexx neben dem Personennahverkehr auch

für die Wartung und Instandhaltung der modernen Fahrzeugflotte in der eigenen

Werkstatt. Das Unternehmen ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der

Länderbahn (Die Länderbahn GmbH DLB).

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 37.150 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller für Flugzeuge und Züge. Den

Blick in die Zukunft gerichtet, fördert und entwickelt Bombardier weltweit

effiziente, nachhaltige und bequeme Mobilitätslösungen. Es sind die Fahrzeuge,

Dienstleistungen und vor allem die Mitarbeiter, die Bombardier zu einem weltweit

führenden Unternehmen im Verkehrssektor machen.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Die Aktien des

Unternehmens werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt.

Bombardier ist auf dem Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex (DJSI North America)

gelistet. Für das Geschäftsjahr 2016 weist das Unternehmen einen Umsatz von

16,3 Milliarden USD aus. Neuigkeiten und Informationen sind unter bombardier.com

abrufbar; oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Hinweise an Redakteure

Mehr Informationen über Bombardier in Deutschland stehen online unter

www.de.bombardier.com bereit. Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos

mit speziellem Bezug zu Deutschland finden Sie im Pressezentrum unter:

http://de.bombardier.com/en/media.html. Folgen Sie Bombardier Transportation auf

Twitter @BombardierR_DE.

BOMBARDIER, TALENT und The Evolution of Mobility sind eingetragene Marken der

Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen

Für weitere Informationen

Bombardier vlexx GmbH

Andreas Dienemann Svenia Reuther

Director Communications Germany Marketing & Kommunikation

Region Europe, Middle East, Africa +49 6131 61012-82

Tel 49 30 98607-2978 presse@vlexx.de

Email andreas.dienemann@rail.bombardier.com

Group Media Relations

+49 30 98607 1687

press@rail.bombardier.com

Bei spezifischen Presseanfragen wenden Sie sich an einen unserer weltweiten

Ansprechpartner

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Transportation and vlexx via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com/en/transportation.html