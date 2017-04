GNW-News: Bombardiers Chief Executive Officer veröffentlicht Erklärung über die Anpassung der Vergütung 2016 für leitende Führungskräfte

Bombardiers Chief Executive Officer veröffentlicht Erklärung über die Anpassung der Vergütung 2016 für leitende Führungskräfte

Bombardier Inc. /

- Mehr als 50 % der gesamten geplanten Vergütung für das Jahr 2016 wird für die

sechs genannten leitenden Führungskräfte bis zum Jahr 2020 aufgeschoben; fünf

von ihnen wurden im Jahr 2015 berufen.

- Diese aufgeschobene Vergütung wird nur bezahlt, wenn das Unternehmen die

Leistungsziele erreicht, die es entsprechend des Strategieplans des Unternehmens

für den langfristigen Erfolg positionieren.

- Details hierzu werden im Stimmrechtszirkular 2017 von Bombardier

bereitgestellt, das im Verlauf dieser Woche eingereicht wird.

MONTREAL, QUÉBEC--(Marketwired - Apr 3, 2017) - (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX:

BDRBF) - Alain Bellemare, Chief Executive Officer bei Bombardier, hat gefordert,

dass der Vorstand von Bombardier für die sechs genannten leitenden

Führungskräfte die Zahlung von mehr als der Hälfte der geplanten Vergütung für

das Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 aufschiebt.

"Bombardier ist sehr stolz auf seine Wurzeln in Quebec. Wir sind und werden

Quebec und Kanada für ihre starke Unterstützung über die vielen Jahre hinweg

sehr dankbar sein. Mit dieser Unterstützung konkurrieren und gewinnen wir auf

dem weltweiten Markt mit erstklassigen Flugzeugen und Zügen, die hier, zuhause,

entworfen und gebaut werden.

Während der letzten 75 Jahre waren unsere Landsleute immer an unserer Seite.

Aufgrund dieser engen Beziehung nehmen wir die öffentliche Reaktion zu unseren

Vergütungspraktiken für Manager sehr ernst.

In Reaktion auf diese Bedenken habe ich unseren Vorstand gebeten, die Zahlung

von mehr als 50 % der geplanten Gesamtvergütung für die sechs genannten

Führungskräfte im Jahr 2016 auf das Jahr 2020 zu verschieben. Diese Vergütung

wird nur dann fällig, wenn wir unsere Leistungsziele erreichen und unseren

Aktieninhabern, unter anderem den Quebecern und Kanadiern, Gewinne liefern.

Diese Maßnahmen zeigen darüber hinaus das langfristige Engagement unseres

leitenden Führungsteams dahingehend, Bombardier erfolgreich zu transformieren."

- Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer, Bombardier

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet.

Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung oder

folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc.

Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

http://www.bombardier.com