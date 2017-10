GNW-News: BroadSoft Business Cloud PBX, Team Collaboration und Contact Center Apps jetzt für multinationale Unternehmen erhältlich

BroadSoft Business Cloud PBX, Team Collaboration und Contact Center Apps jetzt für multinationale Unternehmen erhältlich

Neue lokalisierte Rechenzentren bieten multinationalen Unternehmenskunden

sichere, mehrsprachige Anrufe und Zusammenarbeit zwischen weltweiten

Niederlassungen über eine einzige grenzenlose BroadCloud-Plattform.

PHOENIX (USA), 24. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft, Inc.

(NASDAQ:BSFT), ein globaler Marktführer im Bereich Cloud-Business-Software für

Unified Communications as a Service (UCaaS) und Anbieter für Collaboration and

Contact Center as a Service (CCaaS), hat heute angekündigt, dass seine BroadSoft

Business Cloud Communication Suite jetzt weltweit über mehrere neue BroadCloud(®

)Rechenzentren in den Regionen EMEA und APAC verfügbar ist. Diese Expansion

ermöglicht es multinationalen Unternehmen, sich auf einen einzelnen Anbieter

zwecks Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden in allen globalen Niederlassungen

zu verlassen und dabei sämtliche Regulierungs- und Sicherheitsbestimmungen in

verschiedenen Ländern einzuhalten.

Ein Bericht des McKinsey Global Institute von 2016 hat festgestellt, dass laut

Prognosen die grenzüberschreitende Bandbreite in den nächsten fünf Jahren

aufgrund von wachsendem Informationsfluss, Suchanfragen, Kommunikation, Videos,

Transaktionen und innerbetrieblichem Datenaustausch um das Neunfache zunehmen

wird. Zur Unterstützung dieser grenzüberschreitenden Kommunikation und Förderung

des fortlaufenden Unternehmenswachstums in neue Märkte hinein benötigen

Unternehmen eine Lösung, die es Mitarbeitern ermöglicht, mühelos und sicher über

eine geschäftliche Kontaktmöglichkeit von überall auf der Welt und von jedem

Gerät aus zusammenzuarbeiten.

Die neue internationale Präsenz bedeutet eine Ausdehnung der Reichweite von über

600 Dienstleistungsanbietern, Systemintegratoren und Vertriebskanalpartnern in

mehr als 80 Ländern, die die BroadSoft Business Application Suite ihren

multinationalen Kunden, die in der Cloud arbeiten, bereitstellen:

* BroadSoft UC-One ist jetzt in 38 Ländern und 11 Sprachen erhältlich.

* BroadSoft Team-One ist jetzt in über 30 Ländern und vier Sprachen

erhältlich.

* BroadSoft CC-One ist jetzt in sieben Ländern und sechs Sprachen erhältlich.

BroadSoft, das mit führenden Telekommunikationsunternehmen zusammenarbeitet und

eine langjährige internationale Präsenz aufweisen kann, verfügt als Unternehmen,

das Kunden in Fragen des Umgangs mit komplexen internationalen Regulierungs- und

Einhaltungsbestimmungen unterstützt, über ideale Voraussetzungen, globale

Grenzen zu öffnen. Dienstleistungsanbieter und Vertriebskanalpartner von

BroadSoft erfüllen die Bedürfnisse von Großunternehmen mit sowohl regionaler als

auch globaler Vertriebsunterstützung.

"Unsere erweiterte BroadSoft Business Cloud UC Suite ist ideal für

multinationale Kunden, die ein sicheres globales Cloud-Netzwerk für

Kommunikation, Zusammenarbeit und Contact Center-Lösungen brauchen", sagte Dino

Di Palma, Chief Revenue Officer bei BroadSoft. "Moderne Unternehmen wollen eine

einheitliche Lösung, mit der sie überall, wo sie präsent sind, ihren Auftrag

erfüllen können. Wir freuen uns, Unternehmen dabei helfen zu können, ihre

Arbeitskräfte ortsunabhängig optimal einzusetzen."

BroadSoft Business ist ein vollständig integriertes Portfolio mit

unternehmensfähiger Cloud-PBX, Unified Communications, Zusammenarbeit im Team

und Contact Center-Lösungen in der Cloud, das kontextbezogene Informationen auf

der ganzen Plattform bereitstellt, sodass Anwender auf die Informationen und die

Apps, die sie benötigen, an einer Stelle zugreifen können.

Für weitere Informationen darüber, wie BroadSoft Business BroadCloud nahtlos Ihr

Unternehmen über seine sichere, zuverlässige und skalierbare Plattform an die

jüngsten Carrier-Grade Features und Funktionen anbinden kann, setzen Sie sich

bitte mit enterprise@broadsoft.com in Verbindung.

Für weitere Informationen über BroadSofts Support für multinationale Unternehmen

klicken Sie bitte hier.

Über BroadSoft

BroadSoft ist ein Technologie-Innovator im Bereich Cloud PBX, Unified

Communications, Zusammenarbeit im Team und Contact Center-Lösungen für

Unternehmen und Dienstleister in 80 Ländern. Wir sind der Marktführer für

Unified Communications in der Cloud und verfügen über eine offene, mobile und

sichere Plattform, der 25 der 30 nach Umsatz größten Dienstleister der Welt

vertrauen. Unsere BroadSoft Business Application Suite ermöglicht Nutzern und

Teams, ihre Ideen auszutauschen und ihre Arbeit unkompliziert zu erledigen, um

herausragende Leistungen zu erbringen. Weitere Informationen finden Sie

auf www.BroadSoft.com.

