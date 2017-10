GNW-News: BroadSoft kündigt neue integrierte und intelligente Technologie für Cloud-Kommunikation- und Zusammenarbeit an

BroadSoft kündigt neue integrierte und intelligente Technologie für Cloud-Kommunikation- und Zusammenarbeit an

Die Aktualisierungen erfüllen die Erwartungen an BroadSoft Business mit Bezug

auf die Vision von integrierter Kommunikation in der Cloud, nämlich ein

intuitives und einheitliches Erscheinungsbild für die gesamte Suite zu liefern

und die Effizienz von Arbeitsabläufen neu zu definieren

PHOENIX (USA), 24. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft,

Inc.(NASDAQ:BSFT), ein globaler Marktführer im Bereich Cloud-Business-Software

für Unified Communication as a Service (UCaaS) und Anbieter für Collaboration

and Contact Center as a Service (CCaaS), hat heute anlässlich seiner jährlichen

Anwenderkonferenz BroadSoft Connections eine Reihe von Verbesserungen

seines BroadSoft Business-Portfolios vorgestellt. Unter Nutzung einer

Microservices-Architektur bietet BroadSoft Business jetzt aktualisierte Apps und

Next-Generation-Fähigkeiten bei allen BroadSoft Business-Anwendungen an: UC-One,

Team-One und CC-One.

Anlässlich dieser Ankündigung wurde ein Foto auf der folgenden Website zur

Verfügung gestellt: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0df82bc5-

5481-4429-9586-bba075849626

Heute sind Anwender in Unternehmen bei der Handhabung von Arbeitsabläufen über

multiple Kommunikationskanäle - von E-Mails über SMS bis hin zu OTT-Anwendungen

- überfordert und vergeuden oftmals Zeit und Energie bei der Suche nach

Informationen. Von der Wochenzeitschrift The

Economist(1 )durchgeführte Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter kreativer,

zufriedener und produktiver bei der Arbeit sind, wenn sie meinen, ihr

Arbeitsplatz nutze mobile Technologie-Lösungen auf effektive Art. Gleichzeitig

sind sich Unternehmen bewusst, dass ineffektive und redundante Arbeitsabläufe

das Ergebnis unterm Strich beeinflussen.

"Mit BroadSoft Business verfolgen wir das Ziel, ein umfassendes Angebot -

angefangen beim Telefonverkehr über hochqualitative Meetings bis hin zum

Dokumentenaustausch - zur Deckung des Bedarfs in sämtlichen Marktsegmenten

bieten zu können", so Michael Tessler, President und Chief Executive Officer von

BroadSoft. "Während andere Unternehmen zurzeit noch darüber reden, wie man UC in

Plattformen für Teamzusammenarbeit integrieren kann, erfüllt die BroadSoft

Business Application Suite bereits unser Versprechen mit Bezug auf vollständige

Geschäftsproduktivität."

Die offene Microservices-Architektur fördert rasche Cloudinnovation

BroadSoft Business unterstützt jetzt eine moderne Microservices-Architektur mit

Schlüsselfunktionen, beispielsweise BroadSoft Meet und BroadSoft Hub. Diese

können überall in der Application Suite - UC-One, Team-One und CC-One - benutzt

werden, um eine einheitliche, integrierte und intelligente Endkundenerfahrung zu

ermöglichen.

Einführung von BroadSoft Meet: Verbesserung der Zusammenarbeit bei räumlicher

Entfernung und mit Gästen

BroadSoft Meet ist ein voll integrierter sicherer Online-Besprechungsraum, der

speziell geschaffen wurde, um virtuellen Teams und ihren Gästen eine

Zusammenarbeit und Verbindung über HD-Videos sowie Sprachübertragung, Messaging

und Screen Sharing von jedem Gerät aus zu ermöglichen. Zu den Vorteilen von

BroadSoft Meet gehören eine ausgezeichnete Video-Übertragung auf dem Desktop mit

voller HD 1080p-Auflösung bei 20fps, ein einfacher Gastzugang und gemeinsame

Nutzung, problemlose Anmeldung per Klick ohne Einwahl- oder Passwortnummer und

ein einheitliches Erscheinungsbild über andere BroadSoft Business-Anwendungen

hinweg.

Verbesserungen von UC-One: Die Zukunft der mobilen Produktivität

BroadSoft UC-One führt mit einer neuen Web App Landing Page verbesserte mobile

Anwender- und Arbeitsablauferfahrungen ein, wobei Kunden ein maßgeschneidertes

Hauptfenster erstellen können, das sich direkt mit der UC Mobile App verbindet.

Hierdurch werden spezialisierte Fähigkeiten für bestimmte Funktionen oder

Branchen, beispielsweise das Hotelgewerbe, bei gleichzeitiger Nutzung der

zuverlässigen Anruf- und Nachrichtenfunktionen des UC-One Mobile Client

bereitgestellt. Mehr können Sie hiererfahren.

Die Aktualisierung von Team-One integriert Anrufe, Live Meetings und Content-in-

Common

BroadSoft Team-One hat seine kollaborativen Fähigkeiten weiter entwickelt und

BroadSoft Meet zwecks vollwertiger HD Video- und Audio-Meetings in Verbindung

mit dem Arbeitsplatz integriert. Darüber hinaus wurden Smart Access-Fähigkeiten

für Gäste, AI-getriebenes Content-in-Common für Teams und ein grundlegend

aktualisiertes UX sowie eine verstärkte globale Präsenz hinzugefügt. Mehr können

Sie hier erfahren.

Aktualisierungen von CC-One bieten eine komplette Lösung von einem Anbieter

Die jüngsten Aktualisierungen von BroadSoft CC-One umfassen ein neue

Benutzeroberfläche mit eingebettetem Omni-Kanal und Unified Communications (UC),

neuen CRM-Integrationen, PCI Level 1-Konformität und automatischen Outbound-

Kampagnen, die entwickelt wurden, um das mittlere Marktsegment und Contact

Center von Unternehmen bei der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und der

Verbesserung des Kundendienstes zu unterstützen. Mehr können Sie hier erfahren.

BroadSoft Business ist ein vollständig integriertes Portfolio mit

unternehmensfähiger Cloud-PBX, Unified Communications, Zusammenarbeit im Team

und Contact Center-Lösungen in der Cloud, das kontextbezogene Informationen auf

der ganzen Plattform bereitstellt, sodass Anwender auf die Informationen und die

Apps, die sie benötigen, an einer Stelle zugreifen können.

Mehr über die Aktualisierungen von BroadSoft Business können Sie hier erfahren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

sind erkenntlich durch ihren Gebrauch von Ausdrücken und Formulierungen wie

"ermöglichen", "kann" und ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen und enthalten,

unter anderem, Aussagen bezüglich der Vorteile, die sich für BroadSoft-Kunden

aus der Anwendung von BroadSoft Business Applikationen ergeben. Das Ergebnis von

Ereignissen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden,

unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen,

einschließlich aber nicht begrenzt auf finanzielle und sonstige Vorteile für

BroadSoft aus der Anwendung von BroadSoft Business Applikationen, sowie

diejenigen Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im 10-K-Formular von

BroadSoft für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2016 enthalten sind, das am

23. Februar 2017 beim Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht

wurde, sowie in sonstigen Eingaben von BroadSoft beim SEC. Sämtliche

Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand vom 23. Oktober

2017. Außer in dem gesetzlich vorgeschriebenem Maße übernimmt BroadSoft

keinerlei Verpflichtung, die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren, um sie tatsächlichen Ergebnissen oder Änderungen

seiner Erwartungen anzupassen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist ein Technologie-Innovator im Bereich Cloud PBX, Unified

Communications, Zusammenarbeit im Team und Contact Center-Lösungen für

Unternehmen und Dienstleister in 80 Ländern. Wir sind Marktführer für Unified

Communications in der Cloud und verfügen über eine offene, mobile und sichere

Plattform, der 25 der 30 nach Umsatz größten Dienstleister der Welt vertrauen.

Unsere BroadSoft Business Application Suite ermöglicht Nutzern und Teams, ihre

Ideen auszutauschen und ihre Arbeit unkompliziert zu erledigen, um herausragende

Leistungen zu erbringen. Weitere Informationen finden Sie auf www.BroadSoft.com.

(1) Mobility, performance and engagement, The Economist Intelligence Unit

Limited, 2016

