GNW-News: CLEANSPACE STELLT DIE 3. GENERATION DER INNOVATIVEN GEBLÄSEEINHEITEN AUF DER INTERNATIONALEN MESSE A+A VOR

CLEANSPACE STELLT DIE 3. GENERATION DER INNOVATIVEN GEBLÄSEEINHEITEN AUF DER INTERNATIONALEN MESSE A+A VOR

Die neuste und hochmodernste Gebläseatemschutztechnologie liefert Konnektivität

und Benutzerpersonalisierung

DÜSSELDORF, Deutschland, 16. Oktober 2017 - CleanSpace Technology wird seine

neue, leichte, verbundene und personalisierte 3. Generation

Gebläseatemschutzechnologie auf der internationalen Messe A+A diese Woche

vorstellen. Darüber hinaus werden CleanSpace Führungskfräfte, Journalisten und

Messe-Teilnehmern, eine erweiterte Vorschau auf ein marktverändertes Produkt

geben, welches für eine Veröffentlichung im Jahre 2018 vorgesehen ist.

CleanSpace wird in der Halle 4/F41 ausstellen.

Die neue Generation 3 Gebläseeinheit wurde so neu gestaltet, dass sie 30%

kleiner und 25% leichter als die derzeitige, in ihrer Kategorie führende

CleanSpace Gebläseeinheit ist und gleichzeitig eine deutlich höhere

Batterielebensdauer und einen erhöhten Luftstrom (240L/Min) bietet. Diese neue

Plattform führt eine Patent angemeldete "Smarte Konnektivität" Technologie

ein, die Echtzeit Sicherheitskontrollen ermöglichen und eine verbundene mobile

Applikation, welche die Sicherheit und Compliance des Arbeiters verbessert.

Zusätzlich ermöglicht das moderne Design, das Gerät für eine wirklich

personalisierte Sicherheitslösung anzupassen - Zunehmendes Trägereigentum und

Identifizierung.

"Global stagniert seit 20 Jahren das Design der Atemschutzmasken. Das ist mit

Sicherheit nicht länger der Fall, " beginnt Alex Birrel, CEO der CleanSpace

Technology. " Während wir auf der A+A nicht nur beweisen wie Unternehmen

Atemschutz für Arbeiter gewährleisten, bieten wir zudem eine "kurze Vorschau"

auf unsere neue Generation 3 verbundene Gebläseatemschutzechnologie, welches

unser Meinung nach, CleanSpace einen Platz als Produktführer in der Industrie

sichert."

CleanSpace wird an der täglichen Highlight Route " Zukunft der Arbeit -

Arbeiten 4.0" um 10:30 teilnehmen. CEST Diskussionen, " Verbundene

Atemschutzgeräte (IoT)", wobei die Veranstalter Führungskfräfte bei einem

Rundgang über die Messe begleiten, um die innovativsten Firmen im Bereich

Arbeitssicherheit zu treffen.

Journalisen, die während der A+A Messe Interesse an einem Treffen mit einem der

CleanSpace Führungskräften haben, können an die folgende Emailadresse schreiben:

gina@raypr.com.

Über die CleanSpace Technologie

CleansSpace Technologie ist ein Spezialist in dem Gebiet Atemschutz, der eine

Änderung der Art und Weise, wie Industrien über Atemschutz denken, bewirkt. Als

ein weltweiter Hersteller von NIOSH genehmigten und ISO 9001 zertifizierten

Atemschutzgeräten, bietet CleanSpace eine Palette an Atemschutzmasken, die den

Träger schützen und den Tragekomfort erhöhen. Hundertausende von Menschen

weltweit verlassen sich auf CleanSpace Atemschutzmasken, wenn es darum geht das

jeder Atemzug, ob bei Hitze, Feuchte, Dunkelheit, engen Plätzen, wo man schwere

Ausrüstungen tragen muss, zählt. Der globale Hauptsitz ist in Sydney, Australien

mit einer regionalen Präsenz in über 30 Ländern.

http://www.cleanspacetechnology.com/

ZUR SOFORTIGEN FREIGABE

Redaktionskontakt

Gina Ray

gina@raypr.com

949-370-0941

