GNW-News: Crawford & Company® ernennt Kieran Rigby zum Präsidenten des Bereichs International

Crawford & Company® ernennt Kieran Rigby zum Präsidenten des Bereichs International

ATLANTA, 11. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crawford & Company(®), der weltweit

größte börsennotierte und unabhängige Anbieter von Schadenmanagementlösungen für

Versicherungsunternehmen und selbstversicherte Organisationen, gab heute

bekannt, dass Kieran Rigby zum Präsidenten des Bereichs International ernannt

wurde. Dieser Bereich umfasst die Regionen Großbritannien, Europa, Asien-Pazifik

und Lateinamerika.

Rigby war zuvor als CEO von GAB Robins UK tätig, bis das Unternehmen im Jahr

2014 von Crawford übernommen wurde. Seitdem fungierte Rigby bei Crawford als CEO

für die Regionen Europa und Lateinamerika. In seiner neuen Rolle übernimmt Rigby

zusätzlich die Verantwortung für die Regionen Asien-Pazifik und Großbritannien.

Außerdem wird er Mitglied des Global Executive Management Teams (GEM) von

Crawford.

"Ich bin überzeugt davon, dass Kieran Rigby die richtige Person für diese Rolle

ist", sagte Harsha V. Agadi, Präsident und CEO. "Er steht für Innovation und

Inspiration. Aufgrund seiner nachweislichen Erfolge und seiner Führungsstärke

bin ich sicher, dass er unser Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs und

zukunftsfähig halten wird. Ich freue mich auf die neuen Ideen und den frischen

Wind, den er in das Führungsteam bringen wird."

Rigby wird von London aus tätig sein und direkt an den Global Chief Operating

Officer Andrew Robinson berichten. In seiner Verantwortung liegen das Wachstum

des Geschäfts, der Ausbau der globalen Fähigkeiten von Crawford und die

Neuausrichtung des Geschäftsmodells des Unternehmens im Hinblick auf Effizienz

und Rentabilität bei internationalen Geschäften.

"Die weltweite Präsenz, die Stärke und die Breite unseres Angebots sind auf dem

Markt einmalig", sagte Robinson. "Wir sind begeistert darüber, dass Kieran Rigby

unsere Aktivitäten leiten, vergrößern und weiterentwickeln, aber auch neue und

innovative Wege zur Bedienung unserer Kunden beschreiten wird. Ich freue mich

darauf, zusammen mit Kieran Rigby an der Verwirklichung unserer Ziele zu

arbeiten."

Die Ernennung Rigbys folgt dem Rücktritt von Ian V. Muress, der 16 Jahre lang

engagiert und loyal als CEO International für das Unternehmen tätig war.

"Wir danken Ian Muress für alles, was er für das Unternehmen und für unsere

Kunden geleistet hat", sagte Agadi. "Wir wünschen ihm für die nächste Phase

seiner Karriere alles Gute."

"Es ist eine große Ehre, diese Gelegenheit zu erhalten", sagte Rigby. "Dies ist

eine spannende Zeit für Crawford & Company. Und es ist auch eine Zeit, in der

wir alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit kritisch unter die Lupe nehmen

müssen, um unseren Umsatz und unsere Präsenz im Markt zu steigern - einem Markt,

der schnellen Veränderungen unterliegt und ständige Innovation erfordert."

Im Laufe seiner Karriere war Rigby in verschiedenen Führungspositionen bei der

Anspruchs- und Schadensregulierung tätig. Außerdem ist er innerhalb der Branche

aktiv und verfügt über herausragende berufliche Qualifikationen wie Fellow of

the Chartered Insurance Institute, Chartered Insurance Practitioner und Fellow

of Chartered Institute of Loss Adjusters. Außerdem war er Präsident der

Federation of European Loss Adjusting Associations.

