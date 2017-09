GNW-News: Crown Bioscience ernennt Laurie Heilmann zum Chief Business Officer; Führungskraft bringt Expertise in globaler Strategie und kaufmännischer Untern...

Crown Bioscience ernennt Laurie Heilmann zum Chief Business Officer; Führungskraft bringt Expertise in globaler Strategie und kaufmännischer Unternehmensführung in die Funktion ein

SANTA CLARA, Kalifornien, 28. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown

Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience

International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der

Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen

zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie

entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gab heute

die Ernennung von Laurie Heilmann zum Chief Business Officer bekannt. Seit 2014

war Heilmann als Sr. Vice President von Crown Bioscience für den Aufgabenbereich

Global Strategy, Business Development, Marketing zuständig.

"Laurie Heilmann bringt ideale Voraussetzungen als Führungskraft für unsere

strategischen Handelsaktivitäten mit. Sie verfügt über einen breitgefächerten

therapeutischen Hintergrund und hat mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der

Ausrichtung von Vertrieb und Marketing auf Forschung und Entwicklung zur

Steuerung der Unternehmensstrategie", sagte Jean-Pierre Wery, Ph.D., Crown

Bioscience Chief Executive Officer. "Als Sr. Vice President für Global Strategy,

Business Development, Marketing, führte Laurie Heilmann Crown Bioscience drei

Jahre durch ein nachhaltiges, exponentielles Wachstum und leitete den Ausbau

unserer innovativen wissenschaftlichen Technologieplattform. Ich freue mich,

weiterhin eng mit Laurie zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden den Einblick und

das Verständnis für ihre präklinischen Forschungsprojekte zu vermitteln, die sie

benötigen, um diese Projekte voranzutreiben."

"Ich fühle mich geehrt, die Position des Chief Business Officer bei Crown

Bioscience zu übernehmen", sagte Laurie Heilmann, vormals Sr. Vice President für

Global Strategy, Business Development, Marketing bei Crown Bioscience. "Ich

freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Dr. Wery und unserem talentierten,

engagierten Team aus Wissenschaftlern, Business-Development- und

Marketingexperten, die unsere translationale Technologieplattform aufbauen, um

unseren Kunden bei der Bewältigung globaler Gesundheitsprobleme zu helfen."

Laurie Heilmann ist aktives Mitglied in zahlreichen Branchenverbänden und

verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Naturwissenschaften und

Betriebswirtschaft. Sie verfügt über einen therapeutischen und

biowissenschaftlichen technologischen Hintergrund, der onkologische,

immunologische sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen umfasst.

Darüber hinaus kann sie auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der weltweiten

Ausrichtung von Vertrieb und Marketing auf Forschung und Entwicklung zur

Steuerung der Unternehmensstrategie zurückgreifen. Als Chief Business Officer

wird Heilmann für den weltweiten Vertrieb, die Strategie und das Marketing bei

Crown Bioscience verantwortlich sein.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur

Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche und

Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter

Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der

Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com

