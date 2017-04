GNW-News: CSPi schließt mit Broward College einen Vertrag für IT Managed Services mit einem Volumen von 2,5 Millionen US-Dollar ab

CSPi schließt mit Broward College einen Vertrag für IT Managed Services mit einem Volumen von 2,5 Millionen US-Dollar ab

Bietet Cloud-fähige Managed Services für das Netzmanagement, die Überwachung und

den Schutz der interdisziplinären Infrastruktur

BOSTON, 20. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi (NASDAQ:CSPI), ein Anbieter von

IT Managed Services, Sicherheitsdienstleistungen und Paketerfassungslösungen,

gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich Technology Solutions einen

Dreijahresvertrag mit einem Volumen von 2,5 Millionen US-Dollar für die

Erbringung von IT Managed Services für das Broward College, eine hochkarätige

Hochschule in Südflorida mit zwei- und vierjährigen Studiengängen, abgeschlossen

hat. Dieser Vertrag für Managed Services sieht nicht nur die Umstellung der IT-

Infrastruktur der Hochschule auf eine Cloud-Umgebung vor - die besser für die

Änderung der IT-Verbrauchsmodelle geeignet ist -, sondern auch Überwachung und

Management rund um die Uhr, um die Systemintegrität, Sicherheit und Leistung der

vielen Campus-Anlagen sicherzustellen.

CSPi Technology Solutions stellt sein Vital Elite Managed-Service-Angebot

bereit. Diese umfangreiche Lösung wird die verschiedenen über Broward County,

Florida, verteilten Campus- und Center-Standorte unterstützen und eine

strategische Roadmap entwickeln, um das Broward College von einem über Clients

bereitgestellten Modell auf eine Cloud-First-Umgebung zu migrieren. Dies umfasst

die umfangreichen Beurteilungen für die Sparten Network Solutions, Wireless &

Mobility, Data Center Solutions und Advanced Security, die erforderlich sind, um

den Alltagsbetrieb der Hochschule durchzuführen. Zudem bieten die Techniker von

CSPi rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr Support, proaktive Überwachung sowie

Verwaltung der Hochschulinfrastruktur. CSPi war einer von sechs

Systemintegratoren, die sich am Ausschreibungsverfahren für den Managed-

Services-Vertrag beteiligten.

"Bei der Suche war die Auswahl eines Managed-Services-Partners, der unsere

Geschäftsanforderungen wirklich versteht, immer unsere höchste Priorität. CSPi

hat nicht nur die entsprechende Managed-Services-Lösung entwickelt, sondern auch

eine Roadmap ausgearbeitet, die sich mit unserer langfristigen

Geschäftsstrategie und Vision deckt, die Arbeitslast unseres Rechenzentrums auf

die Cloud zu migrieren", sagte Tony Casciotta, Deputy CIO des Broward College.

"Darüber hinaus waren wir sehr von den technischen Sachkenntnissen von CSPi

beeindruckt und würdigten die Tatsache, dass sich das Büro von CSPi Technology

Solutions hier in Broward County befindet."

Das im Jahr 1959 gegründete Broward College sah sich mit der Herausforderung

konfrontiert, seine Infrastruktur sowie ein einheitliches IT-Management und

einen einheitlichen Sicherheitsprozess bei sich weiterentwickelten Technologien

aufrechtzuerhalten. Die Hochschule suchte einen Anbieter, der für das

Management, die Überwachung und den Schutz ihres interdisziplinären Systems

sorgen kann. Das Broward College hat die drittgrößte Anzahl von Studierenden

unter den 28 Mitgliedern des Florida-College-Systems. Es betreibt drei

Hauptstandorte, einen Online-Campus sowie mehrere Satelliten-Zentren für mehr

als 63.000 Studierende im Jahr und beschäftigt 4.800 Dozenten und Mitarbeiter.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem Broward College fortzusetzen und

die Hochschule mit dieser strategischen Initiative zu unterstützen. Die

Verantwortlichen hatten eine klare Vorstellung von ihrer künftigen IT-

Infrastruktur, um eine solide Grundlage für die kollaborative Entwicklung der

idealen Lösung zu ermöglichen", sagte Victor Dellovo, CEO von CSPi. "Dank

unseres Vital Managed-Services-Angebots kann sich die Hochschule auf eine ihrer

Top-Prioritäten, die Studierenden, konzentrieren, während CSPi den

erforderlichen IT-Betrieb verwaltet, der ein kritisches Element dieses Ziels

ausmacht. Darüber hinaus führen unsere Techniker für Managed Services das

Broward College durch die sich ständig verändernde Netzwerksicherheit- und BYOD-

Integrationslandschaft."

Der Geschäftsbereich CSPi Technology Solutions wurde nicht nur aufgrund der

technischen Expertise seiner Managed Services und der flexiblen Angebote seiner

Vital Managed IT Services ausgewählt, sondern auch, weil er Level-3- und

weitergehende Eskalationen anbieten kann. Zudem beschäftigt CSPi ein Team sehr

erfahrener Fachdiensttechniker, das MSP-Clients bei komplexen technischen

Eskalationen und zusätzlichen IT-Architekturanforderungen unterstützt. Das

Vital((TM)) Managed-IT-Services-Angebot von CSPi ist ein robustes Portfolio von

Dienstleistungen, bei denen Kunden den Plan auswählen können, der ihren

Bedürfnissen am besten entspricht, darunter:

* Server-/Desktop-/Druckermanagement und -überwachung

* Netzmanagement und Netzwerküberwachung

* Verwaltete drahtlose Dienste

* Verwaltete Unified Communications

* Verwaltete und gehostete Sicherungslösungen

* Cloud-Services

* Mitarbeiterüberlassung

Über CSPi

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei verschiedene Geschäftsbereiche: High

Performance Products und Technology Solutions. Die CSPi-Tochtergesellschaft

Technology Solutions ist seit mehr als 47 Jahren im US-amerikanischen Markt

aktiv. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative

Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität,

Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte

Sicherheit sowie die Vital(TM) Managed IT Services, die übergreifend für alle

diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. Der Geschäftsbereich High

Performance Products von CSPi bietet mit der Myricom® ARC-Serie von

Netzwerkadaptern und der Myricom-Serie höchste Netzwerkleistung und Sicherheits-

Visualisierungsfunktionen. Die Adapter sind speziell für verschiedene

Anwendungen ausgelegt, z. B. Cyber-Sicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung

und -Verteilung, Speichernetzwerkanwendungen sowie Computer-

Signalverarbeitungssysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.cspi.com.

Kontaktinformationen

Für die Presse

Amy Carey

CSPi, Inc.

E-Mail: amy.carey@cspi.com

Tel.: 978-954-5051

