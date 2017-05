GNW-News: CTG kündigt Portfolio mit Application-Advantage(TM)-Lösungen an

CTG kündigt Portfolio mit Application-Advantage(TM)-Lösungen an

Erweitert die Verfügbarkeit der Services für das Anwendungsportfoliomanagement

und den Helpdesk in allen Branchen und Regionen, in denen das Unternehmen tätig

ist; meldet Ergebnisse von aktuellen Kunden

BUFFALO, NEW YORK, 16. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTG (NASDAQ:CTG), ein

führender Anbieter von IT-Lösungen und -Services in Nordamerika und Westeuropa,

kündigte heute die formale Verfügbarkeit von Application Advantage(TM) für

Unternehmen in allen Branchen und Regionen an, in denen das Unternehmen aktiv

ist. Application Advantage wurde erst vor Kurzem im Rahmen der ONE-CTG-

Initiative des Unternehmens entwickelt und konsolidiert mehrere vorhandene

Services in einer neuen, umfassenden Lösung, die dazu dient, den Wert, die

Effizienz und Kosteneffektivität der Services für das angebotene

Anwendungsmanagement zu maximieren.

Gary Mann, Managing Director und Solution Owner von Application Advantage bei

CTG, sagte dazu: "Ich arbeite seit mehr als 35 Jahren im Anwendungsmanagement.

Unsere Kunden sehen sich in diesem Bereich mehr Herausforderungen gegenüber als

je zuvor. Cloud-Netzwerke, Virtualisierung, Support in mehreren Sprachen und die

Komplexität der Anwendungen sind Beispiele der vielen Aspekte, durch die die IT-

Abteilungen unserer Kunden an ihre Grenzen stoßen. In diesem Umfeld sind

Kostensenkungen und die Verbesserung der IT-Teamproduktivität von entscheidender

Wichtigkeit."

Mann fuhr fort: "Application Advantage unterstützt die Kunden von CTG bei der

Bewältigung dieser Herausforderungen, damit deren Teams die Ergebnisse erzielen

können, die von ihnen erwartet werden. Die Lösung liefert in den von uns

bedienten Märkten für die Kunden von CTG echte Ergebnisse, darunter eine

durchschnittliche Rate der Problemlösung beim ersten Support-Anruf von über 90

Prozent, eine Rate von unter fünf Prozent bei der Nichtannahme von Gesprächen

und eine Antwortgeschwindigkeit von unter 30 Sekunden - alles im Bemühen,

unseren Kunden dabei zu helfen, Kosten einzusparen."

Application Advantage ist vom Design her modular, um mehr Flexibilität zu

bieten, und hilft den Kunden von CTG dabei, den Wert der Unternehmensanwendungen

durch zahlreiche Services für die integrierte Beurteilung und die Roadmap, das

Anwendungsmanagement und den Helpdesk zu maximieren. Diese Services helfen den

Kunden von CTG, ihre sich weiterentwickelnden Geschäfts- und

Technologiebedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die Betriebskosten zu

senken, die Arbeitskräftekapazität variabel zu gestalten, die Technologie sowie

die Prozesseffizienzen zu verbessern und die Zufriedenheit der Endbenutzer zu

steigern. Zu den Services im Portfolio gehören:

* Beurteilung und Roadmap: Diese umfassende Beurteilung nutzt die Information

Technology and Infrastructure Library (ITIL) und die Best Practices der

Branche als Benchmarks und liefert einen ausführlichen Ergebnisbericht und

eine Roadmap zur Leistungsverbesserung, die betriebliche Prozesse und

Optimierungsmöglichkeiten, eine IT-Outsourcing-Strategie und weitere

Möglichkeiten adressieren, die auf dem Anwendungsmanagement- und Support-

Modell des Unternehmens basieren.

* Anwendungsmanagement: Die Services der Stufe 2 und 3 gewährleisten für einen

Teil oder das gesamte Anwendungsportfolio eines Unternehmens einen Rund-um-

die-Uhr-Support, für den Analysten und Techniker mit technischen,

anwendungsbezogenen und in einigen Fällen spezialisierten Fachkenntnissen

bereitgestellt werden, deren Fähigkeiten zur Problemlösung über die Stufe 1

hinausgehen. Die Services der Stufe 2 und 3 dienen dazu, die

Kundenressourcen von CTG zu erweitern, und sind je nach Größe des

Unternehmens oder des Problems skalierbar.

* Helpdesk: Erfahrene Helpdesk-Analysten der Stufe 1 sind die erste

Anlaufstelle bei der Lösung von Vorfällen und Anforderungen, um schnell und

effizient auf Anrufe von Endbenutzern zu reagieren und die Lösungsrate beim

ersten Anruf zu steigern. Zuverlässige Helpdesk-Services bieten den Kunden

von CTG die Möglichkeit, dass sich ihre hauseigenen Analysten mehr auf

wichtige Projekte und Optimierungsanstrengungen konzentrieren können.

Application Advantage umfasst dediziertes Kontomanagement, Service-Level-

Berichte, anhaltende Initiativen zur Prozessverbesserung und regelmäßige

Qualitätsüberwachung. Für jedes Projekt werden je nach Kundenerfordernissen

zusätzliche Services empfohlen, beispielsweise Support für das Archivieren von

Legacy-Daten und Zugriff auf das private, Cloud-basierte Netzwerk von CTG.

Application Advantage bietet mehrere Bereitstellungsverfahren sowie

Vielseitigkeit hinsichtlich der Standorte, um auf die individuellen

Erfordernisse eines jeden Kunden einzugehen. Zu den Bereitstellungsmodellen

gehören zurzeit Offshore- und Onshore-Optionen sowie einen Support rund um die

Uhr oder On-Demand. Außerdem kann die Bereitstellung der CTG-Services

dezentral/virtuell, in Kollokation, zentral am Standort des Kunden oder in einem

der CTG-Lieferzentren oder über ein Mischmodell erfolgen.

"Application Advantage steht für unser laufendes Engagement bei der Entwicklung

branchenführender IT-Lösungen, die sich auf CTGs breites Know-how stützen, um

unseren Kunden dabei zu helfen, die Herausforderungen zu meistern, denen ihre

Unternehmen und Branchen ausgesetzt sind. Es unterstreicht zudem die

Fortschritte bei der Erweiterung unserer vorhandenen Lösungen in allen

Geschäftsbereichen - eine Schlüsselinitiative im Rahmen des strategischen

Dreijahresplans von CTG", sagte Bud Crumlish, CTG President und Chief Executive

Officer.

"Indem wir unsere Fachkompetenz in Bereichen, die unseren Kunden hochwertige,

zuverlässige Ergebnisse bieten, ausbauen und formalisieren, demonstrieren wir

unser fortdauerndes Engagement zur Steigerung dieser Fachkompetenz auf neuen

Wegen, die unseren Kunden wachsende Vorteile verschaffen", fuhr Crumlish fort.

Weitere Informationen über Application Advantage finden Sie unter

www.ctg.com/application-advantage oder senden Sie eine E-Mail an

solutions@ctg.com.

Über CTG:

In den letzten drei Jahrzehnten konnte CTG mehr als 165 Anwendungsmanagement-

und Helpdesk-Kunden zuverlässige IT-Lösungen und -Services anbieten und

unterstützte mehr als 900 Anwendungen für Kunden in 45 Ländern. Die Teams von

CTG stützen sich auf Analyseexperten und Anwendungsspezialisten und bieten

Management, Wartung und Support auf zuverlässige, qualitativ hochwertige Weise

sowohl für alte als auch für aktuelle Produktionsanwendungen. Dazu gehören

spezialisierte Helpdesk-Angebote, die die individuellen Erfordernisse von

Unternehmen aus zahlreichen Sparten erfüllen, darunter das verarbeitende

Gewerbe, Energie, staatliche Stellen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften,

Telekommunikation und Finanzdienstleister. Die Analysten des CTG-Helpdesks

bieten aktuell Support in sieben Sprachen. CTG ist geschäftlich in Nordamerika,

Westeuropa und Indien tätig. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig

Neuigkeiten und andere wichtige Informationen online unter www.ctg.com.

"Safe Harbor"-Erklärung

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die

aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des zukünftigen Wachstums,

den finanziellen Ausblick, die Geschäftsstrategie, die Performance-Erwartungen

für 2017 und die Performanceziele für drei Jahre, ein Aktienrückkaufprogramm und

Aussagen hinsichtlich der Kostenkontrolle, neue Geschäftschancen, die

finanzielle Performance, die Marktnachfrage sowie auf andere Attribute des

Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des

Unternehmens, der Durchsicht von Branchenberichten, aktuellen

Geschäftsbedingungen in den Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist,

Feedback von vorhandenen und potenziellen neuen Kunden, einer Analyse der

aktuellen und in Bearbeitung befindlichen Gesetze und staatlichen Verordnungen,

die das Unternehmen und/oder seine Kunden betreffen, sowie anderen zukünftigen

Ereignissen oder Umständen. Tatsächliche Ergebnisse können sich von den

Prognosen, Erwartungen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen deutlich

unterscheiden. Dies liegt an zahlreichen Faktoren, darunter unter anderem die

Verfügbarkeit von qualifiziertem Fachpersonal für das Unternehmen, die in- und

ausländische Konkurrenz in Bezug auf Kunden und Talente in der Branche, die

wachsende Verhandlungsstärke von Großkunden, die Fähigkeit des Unternehmens,

vertrauliche Kundendaten zu schützen, der teilweise oder vollständige Verlust

des Umsatzes, den das Unternehmen mit International Business Machines

Corporation (IBM) und/oder SDI International (SDI) generiert, die Ungewissheit,

ob Kunden Kostensenkungsprojekte implementieren, der Effekt der

Gesundheitsreform und -initiativen, die Verteilung der Arbeit unter dem Personal

und zwischen den Lösungen, Wechselkursrisiken, Risiken in Bezug auf

Geschäftstätigkeiten im Ausland, Neuverhandlungen, Aufhebungen von Verträgen

oder Verstöße gegen Verträge mit Kunden, Herstellern, Subunternehmern oder

anderen Parteien, eine Änderung in der Bewertung aktivierter Softwarebestände,

die Auswirkungen aktueller und zukünftiger Gesetze und staatlicher Regelungen

sowie die Aufhebung oder Änderung dieser, soweit dies IT-Lösungen und die

Personalwirtschaft, Steuern und die betrieblichen Abläufe des Unternehmens

betrifft, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Besonderen, industrielle

und wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Schwankungen in der Nachfrage

nach IT-Services, Konsolidierung bei den Mitbewerbern oder Kunden des

Unternehmens, die Erfordernis, unsere IT-Services als Reaktion auf neue Angebote

in der Branche oder auf Änderungen bei den Kundenbedürfnissen in Bezug auf IT-

Produkte und -Lösungen zu ergänzen oder zu ändern sowie weitere Faktoren, die

Risiken und Ungewissheiten umfassen, einschließlich jenen, die in den Berichten

des Unternehmens aufgeführt sind, die bei der Securities and Exchange Commission

bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Dokuments eingereicht wurden. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen sollten in Verbindung mit den Angaben des

Unternehmens gelesen werden, die im Formular 10-K des Unternehmens für 2016

gemacht werden und das zur Referenz beigefügt ist, sowie in anderen Berichten,

die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht

werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in

dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab.

ctg-g

Anlegerkontakt: John Laubacker

Chief Financial Officer

john.laubacker@ctg.com

(716) 887-7368

Pressekontakt: Amanda LeBlanc

Vice President, Marketing

amanda.leblanc@ctg.com

(225) 772-8865

http://www.ctg.com